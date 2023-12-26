В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости гриппом. Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным департамента, по оперативным данным на 51 неделе 2023 года (18.12-24.12.23г.) по республике зарегистрировано 16223 случая ОРВИ и гриппа (и.п.230,1), по сравнению с прошедшей неделей (50 неделя и.п.164,1) рост на +40,2%.

По сравнению с аналогичной неделей 2022 года (489,5) отмечается снижение заболеваемости в -2,1 раза.

В данном эпидемиологическом сезоне в основном циркулирует грипп А, а также другие респираторные вирусные инфекции.