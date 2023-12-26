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В Турции ведущую TGRT уволили за появление в эфире со стаканом Starbucks

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- Бакыт Стамов
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Мельтем Гюнай, ведущая программы новостей турецкого телеканала TGRT, была уволена после появления в прямом эфире со стаканом кофе с логотипом компании Starbucks, которая в Турции считается произраильской на фоне конфликта в Газе, передает СМИ.

Кроме Гюнай, за произошедший инцидент и нарушение корпоративных правил телеканала был также уволен режиссер-редактор новостей. Они были отстранены от работы сразу после завершения скандального эфира.

Руководство TGRT Haber осудило поступок ведущей, подчеркнув, что в соответствии с принципами организации строго запрещено выступать на канале таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссер, нарушившие этот принцип, были уволены, как указано в официальном сообщении TGRT haber.

Канал также подчеркнул, что будет продолжать поддерживать сектор Газа и народ Турции, защищая их чувства до конца.


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URL: https://www.vb.kg/434334
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