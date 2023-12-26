В Сербии подавили массовые беспорядки. Могли ли они привести к революции?

Эскалация протестов в Сербии по итогам внеочередных парламентских выборов вызвана внешними факторами, о чем свидетельствует попытка захвата здания городского парламента в воскресенье. Об этом заявил главный редактор издания "Балканист" Олег Бондаренко в беседе с "Лентой.ру".

"Она связана с какими-то внешними факторами. Выборы в Сербии прошли 17 декабря, протесты на уровне города Белграда состоялись 18 декабря и 19-го они уже резко пошли на спад. Однако 24 декабря вечером вдруг сравнительно небольшая толпа попыталась силой захватить городской парламент. Это беспрецедентное событие для Сербии и сравнимо только с "Бульдозерной революцией. Это попытка перевода противостояния между оппозицией и властью из легального политического пространства в пространство уличное, когда важно по-ленински, "какими ты владеешь зданиями: почтой, телеграфом, телефоном, мостами и вокзалами", говорит Олег Бондаренко.

Бондаренко также подчеркнул, что здание городского парламента является двуединым с президентским дворцом и находится буквально в ста метрах от резиденции, где президент Сербии Александр Вучич вчера находился. Так что если радикальные протестующие смогли бы захватить здание парламента, "на следующий день можно было бы брать президентский дворец, который является единым целым с архитектурной точки зрения".

Оппозиция неожиданно для себя проиграла Белград

По мнению эксперта, действия оппозиционного блока "Сербия против насилия" можно объяснить фактором Белграда во внеочередных парламентских выборах. Она успешно на них выступила, получив второе место с 23 процентами голосов. Однако неожиданно для себя проиграла Белград, где оппозиционные настроения особенно сильны.

"Если взять соотношение голосов в столице, то мы видим классическую историю. В центре Белграда большинство за оппозицию, в "спальниках" - за партию Вучича. Накануне выборов оппозиция была уверена, что Белград у нее в кармане. Но они проиграли его ненамного, на три процента, и этого оппозиция никак не ожидала", - отметил он.

Российские спецслужбы позволили избежать эскалации

По итогам протестов Вучич провел встречу с послом России Александром Боцаном-Харченко. Бондаренко напомнил, что российские спецслужбы предупредили сербскую сторону о готовящихся протестах, что позволило избежать эскалации ситуации. По его мнению, стороны проводят обмен информацией и данными.

При этом эксперт напомнил, что в Сербии находятся порядка 200 тысяч российских релокантов. Они также могут участвовать в протестах.

"Были уже прецеденты, когда они пытались заниматься в Сербии оппозиционной деятельностью и получили за это посадки. Не исключено, что за протестами могут стоять в том числе российские граждане. Их могло быть немного, но они точно есть. Переговоры - единственный шанс для оппозиции остаться в легальном поле", - сказал он.

Предпринятая попытка штурма городского парламента поменяет подход властей к действиям оппозиции. По мнению Бондаренко, сейчас стоит вопрос сохранения оппозиции в легальном поле и возможностей ее дальнейшего участия в политике.

"Поэтому те, кто стоит за протестами, делегитимизируют оппозицию, и надо понимать, кто остается в легальном и нелегальном поле и может быть арестован", - отметил эксперт. Он также добавил, что полиция откажется от тактики избегания мест протестов и перейдет к более жестким мерам.

"Если оппозиция идет на эскалацию, то она этим показывает свою отмороженность и непарламентский характер переговорщиков. Переговоры - это единственный шанс для оппозиции остаться в легальном поле. После вчерашних беспорядков вообще можно запретить те организации, что участвовали в беспорядках", - добавил Олег Бондаренко.

Протесты в Сербии начались по итогам внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция "Александр Вучич - Сербия не должна останавливаться". Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.

Участники протеста бросали в полицию камни и бутылки, у двоих диагностировали тяжелые травмы. По словам Вучича, в результате беспорядков было задержано более 35 человек, также ведется поиск других участников штурма здания. В ответ на действия властей оппозиция пригрозила заблокировать Белград, если ее требования не будут выполнены.