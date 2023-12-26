В Узбекистане появятся "семейные судьи"

В Узбекистане с января 2024 года специальный судейский корпус в межрайонных судах по гражданским делам займется семейными конфликтами, а с февраля в трех судах страны будут введены "семейные судьи", сообщает СМИ.

Об этом говорится в постановлении президента РУз "О дополнительных мерах по укреплению семьи и повышению активности женщин".

Отмечается, что с 1 января 2024 года в межрайонных судах по гражданским делам будет сформирован судейский корпус, специализирующийся на рассмотрении семейных конфликтов на основе передового зарубежного опыта.

А с 1 февраля 2024 года в суде по гражданским делам Самарканда, а также Наманганском и Мирзо-Улугбекском межрайонных судах по гражданским делам в порядке эксперимента будут введены "семейные судьи" для рассмотрения семейных конфликтов.

Кроме того, в образовательных организациях Узбекистана начнут работать учебные курсы для помощи женщинам, которые хотят открыть надомное производство или заниматься ремесленничеством.

С нового года безработным женщинам, которые зарегистрируются как субъекты предпринимательства для производства и реализации современной национальной одежды, будут покрываться платежи за первые три месяца аренды зданий и помещений до десятикратного размера БРВ – до 3,4 миллиона сумов.

С 1 января 2024 года женщины смогут работать в органах самоуправления граждан в должности делопроизводителя сроком до 11 месяцев на основе оплачиваемых общественных работ.

Кроме того, женщины, пострадавшие от семейного (бытового) насилия, будут включены в категорию лиц, нуждающихся в соцзащите, испытывающих затруднения в поиске работы и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда, рабочие места для которых резервируются работодателями.

Постановление также предусматривает, что требование о доведении доли женщин среди управленческого персонала до 30% к 2030 году будет применяться и при формировании состава исполнительных органов госпредприятий, включая советы директоров и наблюдательные советы.