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В селе Ичке-Жергез люди сидят без питьевой воды 3-ю неделю

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- Светлана Лаптева
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Жители села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульского района 3-ю неделю сидят без питьевой воды. На счету Боз-Учукского айылного аймака, по их словам, нет денег. Они обращаются в различные инстанции с просьбой вмешаться в ситуацию, но везде получают отказ. Об этом редакции vb.kg рассказали сами жители.

"Беда у нас, ночью сильные морозы и от этого труба старая лопнула. Мужчины замерили - от соседнего до нашего села надо 2 км трубы диаметром 150 мм. Теперь приходится ходить за водой туда и обратно: и взрослым, и детям. А там еще одна засада - нет фильтра на водопроводном узле, наши дети начали болеть, жалуются на боль в животе. Мы просто в тупике и в отчаянии! Дело в том, что село у нас горное, сейчас снег по колено и морозы очень сильные. Люди еще в летней обуви ходят, а мы уже зимние ботинки и сапоги носим. Не курорт у нас, горы. Все говорят, что надо помогать живущим в горах людям. И где ее брать помощь-то?

Совсем недавно собирали всем селом деньги на химиотерапию нашей девочке-школьнице. Саркома у нее. Все, кто сколько мог, сбросились, и еще надо на 2 химии. И люди нам в сетях помогали. Спасибо им за доброту. А тут эта труба. Представляете? Где деньги брать? Нам нужна помощь - а куда не обратимся, нам говорят: "Пишите. звоните!". Не понимают что ли, что у нас ЧП - критическая ситуация!

Мы дозвонились по одному телефону, где нам ответили, что занимаеются только поливной водой, мол не в их компетенции! И затем дали список телефонов, а там никто трубку не берет. Где мы, а где Госстрой? Беда прямо. У нас и с электричеством постоянная проблема - отключения, дети ни компьютеры, ни сотки зарядить не могут, темнеет рано. Нам говорят мощностей не хватает. Почему за нас никто не заступится? Ведь и река есть, и можно же какие-то варианты придумать, чтобы не вырубали у нас электричество.

Где наши депутаты? Где ответственные за обеспечение людей питьевой водой? И кто должен вмешаться и помочь в этой ситуации? Мы обращаемся просто ко всем: к президенту, правительству, Госстрой, МЧС, спонсорам с просьбой о помощи!", - говорят жители села Ичке-Жергез.

Сельчане надеются также посредством СМИ найти спонсора, который приобретет для них 2 км трубы диаметром 150 мм либо поможет решить эту проблему.


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URL: https://www.vb.kg/434339
Теги:
вода, Иссык-Кульская область, скандал
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