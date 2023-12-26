Некролог - Кадинов Кубат Дайырбекович

На 48-м году жизни после продолжительной болезни не стало Кадинова Кубата Дайырбековича.

Он родился в 1975 году в Токтогуле Жалал-Абадской области. Получил образование на юридическом факультете Кыргызского государственного национального университета.

В 1999 году начал свою трудовую деятельность с должности следователя Свердловского РОВД города Бишкек.

В 2001 году продолжил работать экспертом юридического отдела Аппарата правительства Кыргызской Республики.

В 2002-2007 годы Кубат Кадинов работал на различных должностях в системе органов прокуратуры, был старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры.

С 2007 по 2016 годы Кадинов проходил службу в Государственном комитете национальной безопасности, он занимал руководящие должности в Следственном управлении, Службе собственной безопасности и Антитеррористическом центре.

В 2016 году Кадинов, находясь на должности начальника Следственного управления ГКНБ, вышел на пенсию в воинском звании полковник юстиции.

После выхода на пенсию работал советником генерального директора компании "Зет-Эксплорер" по вопросам безопасности, а с 2017 по 2019 годы являлся советником генерального директора ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу".

С 2019 года работал заместителем генерального директора по безопасности и связям с госорганами компании "Чаарат Заав".

Наряду с этим он с 2021 года являлся советником председателя ГКНБ КР, а с 2023 года - советником министра внутренних дел.

Многие годы он посвятил служению народу и государству, внес огромный вклад в обеспечение безопасности и правопорядка страны.

Кубат Кадинов проявил себя как настоящий офицер, ответственный сотрудник, профессиональный руководитель.

Его ценили за личные качества, усердие и целеустремлённость, доброту и готовность всегда помочь и поддержать. Был уважаем и служил примером для многих.

Яркий, смелый, харизматичный, любящий жизнь - таким мы тебя запомним. Трудно выразить словами нашу скорбь - она слишком велика. Пусть хоть малым утешением станут самые добрые воспоминания и светлая память о тебе. Ты останешься в наших сердцах. Скорбим…

Твои родные и друзья