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Жители села Александровка жалуются на холод в школах

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- Назгуль Абдыразакова
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Житель села Александровка Чуйской области обратился с жалобой в редакцию vb.kg в связи с ситуацией в их местных школах имени Арли Арбуду и Ясыра Шиваза.

"В школах очень холодно, детей даже отпустили домой после третьего урока. В школе имени Арли Арбуду установили новую котельную, поменяли отопительную систему, но все равно холодно. Директор Алмаш Эсенбековна халатно относится к своим обязанностям. Мы неоднократно обращались к местной власти, но никаких результатов нет. Каждый год в школе имени Арли Арбуду окна заклеивали пленкой, но в этом году этого не сделали и стало еще холоднее", - рассказал местный житель.


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URL: https://www.vb.kg/434349
Теги:
Чуйская область, школа, отопление
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