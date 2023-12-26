Жители села Александровка жалуются на холод в школах

Житель села Александровка Чуйской области обратился с жалобой в редакцию vb.kg в связи с ситуацией в их местных школах имени Арли Арбуду и Ясыра Шиваза.

"В школах очень холодно, детей даже отпустили домой после третьего урока. В школе имени Арли Арбуду установили новую котельную, поменяли отопительную систему, но все равно холодно. Директор Алмаш Эсенбековна халатно относится к своим обязанностям. Мы неоднократно обращались к местной власти, но никаких результатов нет. Каждый год в школе имени Арли Арбуду окна заклеивали пленкой, но в этом году этого не сделали и стало еще холоднее", - рассказал местный житель.