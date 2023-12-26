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Глава ГКНБ поздравил воспитанников школы-интерната для слабослышащих детей

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- Бакыт Басарбек
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В преддверии Нового года председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев и министр образования КР Догдуркул Кендирбаева посетили специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В торжественной обстановке школы-интерната, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил весь коллектив и учащихся данного заведения с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья. После чего от имени руководства и личного состава ГКНБ были вручены новогодние подарки.

С добрыми пожеланиями и с новогодней программой выступили ученики школы-интерната.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы в целях оказания всесторонней поддержки данному заведению.

Руководство школы-интерната выразила огромную благодарность лично Камчыбеку Ташиеву и всем сотрудникам ГКНБ за поддержку и подарки".


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URL: https://www.vb.kg/434355
Теги:
дети, Новый год, интернат, Камчыбек Ташиев
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