Глава ГКНБ поздравил воспитанников школы-интерната для слабослышащих детей

В преддверии Нового года председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев и министр образования КР Догдуркул Кендирбаева посетили специализированную школу-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В торжественной обстановке школы-интерната, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил весь коллектив и учащихся данного заведения с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья. После чего от имени руководства и личного состава ГКНБ были вручены новогодние подарки.

С добрыми пожеланиями и с новогодней программой выступили ученики школы-интерната.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы в целях оказания всесторонней поддержки данному заведению.

Руководство школы-интерната выразила огромную благодарность лично Камчыбеку Ташиеву и всем сотрудникам ГКНБ за поддержку и подарки".