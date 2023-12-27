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Субвариант коронавируса JN.1 быстро распространяется в США

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Новый субвариант COVID-19 JN.1 быстро распространяется в США. Об этом сообщают Центры США по контролю и профилактике заболеваний /CDC/.

По данным CDC, на долю данного субварианта приходится более 44 проц. новых случаев заражения COVID-19 в стране. Ранее этот показатель составлял 21,4 проц.

Как отмечают специалисты, JN.1 наиболее распространен в северо-восточных регионах, в том числе Нью-Джерси и Нью-Йорке, где на него приходится почти 57 проц. случаев заражения COVID-19.

JN.1 тесно связан с вариантом BA.2.86, который CDC отслеживают с августа. Впервые JN.1 был обнаружен в США в сентябре 2023 года.

Источник: Синьхуа


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URL: https://www.vb.kg/434356
Теги:
США, коронавирус
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