Роман Абрамович удивил официантов ресторана суммой чаевых

Российский бизнесмен Роман Абрамович удивил официантов ресторана многотысячной суммой чаевых. Об этом сообщает SonDakika.

Бывший владелец лондонского "Челси" вместе с друзьями пришел в ресторан, расположенный в районе Анадолу Хисары в Стамбуле, Турция. Так, бизнесмен и его компания заказали крылышки и шашлык. На протяжении всего вечера они ели и долго разговаривали друг с другом.

В конце ужина Абрамович оплатил счет в размере 85 тысяч турецких лир (273 тысячи рублей) и покинул заведение в сопровождении охраны. По словам источника издания, миллиардер остался доволен обслуживанием персонала и оставил официанту чаевые на сумму 175 тысяч турецких лир (546 тысяч рублей).

Известно, что в настоящий момент Роман Абрамович и еще шесть российских предпринимателей находятся под санкциями Лондона. Для бизнесменов власти страны в том числе наложили ограничения на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее). Также руководство Английской премьер-лиги отстранило Абрамовича от управления футбольным клубом "Челси".

Источник: lenta.ru