Эксперт ВОЗ: Для КР регулирование цен на лекарства пока является вызовом

В последние дни уходящего года в Кыргызстане прошел большой дистанционный региональный практический тренинг для представителей шести стран: Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Армении, Кыргызстана и Казахстана по ценообразованию и возмещению стоимости лекарственных средств и другой продукции для здоровья с целью повышения эффективности клинического ведения неинфекционных заболеваний.

Встреча была организована Европейским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве со страновыми офисами данной организации. Среди модераторов и тренеров была эксперт ВОЗ Нинель Кадырова, которая рассказала vb.kg о целях и результатах тренинга.

ВОЗовские подходы помогут утвердить сбалансированные цены на лекарства

"Все страны находятся на разных этапах реформирования своих систем здравоохранения и, в частности, мы говорили о доступности лекарственных средств на амбулаторном уровне.

Модели и пути приобретения лекарств централизованно и распределение их через лечебные и другие организации здравоохранения, показали свою неэффективность. Люди всё равно имели ограниченный к ним доступ. Речь идёт о программах по возмещению за лекарственные средства, причем возмещение не конкретно пациенту, а либо аптекам, либо тем учреждениям, где эти препараты будут выдаваться. Фокус этих программ будет нацелен на такие широко распространенные заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертоническая и ишемическая болезнь сердца, астма, обструктивные болезни легких и т.д., в зависимости от приоритетов того или иного сектора здравоохранения. Кто-то еще включает программы для детей в возрасте до пяти лет, в основном при проблемах с диареей, внебольничными пневмониями, которыми чаще всего болеет дети с серьезными осложнениями, тем более в условиях, когда по данному заболеванию сейчас опять наблюдается повышение эпидемиологического порога.

Суть заключается в следующем. В 2000 году в Кыргызстане ввели программу лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, сегодня на пороге уже 2024 год. Мы обращаем свой взгляд в прошлое и определяемся, каким образом можно улучшить эти программы для наших граждан, потому что, как бы там ни было, всё равно мы находимся только в начале пути. Казахстан, конечно, рванул вперед, у него больше расходов на здравоохранение и больше возможностей, а такие страны, как Кыргызстан и Таджикистан, только начинают думать, как ввести новые программы. Узбекистан в течение последнего года пилотирует их в разных областях, потому что невозможно запустить программу везде одновременно.

Для этих стран было очень интересно узнать, с какими трудностями мы столкнулись и что еще нужно преодолеть. Для Кыргызстана в настоящее время является вызовом регулирование цен на лекарственные препараты, которые будут подлежать возмещению, и вообще ценорегулирование на лекарственные препараты, потому что до сих пор они где-то больше, а где-то меньше. Цены в аптеках, которые мы сравнивали, пляшут. Судя по анализу фармацевтических рынков во время пандемии таких стран, как, например, Азербайджан, они оказались в более выигрышном положении в тот период. В Азербайджане, например, уже давно проводится так называемое внешнее реферирование, сравнение цен на своем рынке с другими странами, откуда идут поставки. И когда были нарушены цепочки поставок лекарственных препаратов в широкую аптечную сеть, цены и их верхний потолок были там зафиксированы. И те лекарства, которые нужны были людям, продавались всё-таки по более или менее умеренным ценам. В Грузии же рынок открытый, и там не было ценорегулирования. Поэтому цены скакали очень хорошо, и в связи с повышенным спросом значительно поднялись. Что греха таить, беда народа - это всегда прибыль фармкомпаний. Кыргызстан идёт своим путем и в данный момент к вопросу внутреннего и внешнего регулирования и реферирования подходит очень грамотно и взвешенно.

Все страны подошли к необходимости проводить так называемый анализ медицинских технологий, потому что особенно при таких заболеваниях, как рак, где лекарственные препараты очень дорогие, и это заболевание по смертности практически у всех на первых местах. Препараты для лечения рака, особенно на его ранних стадиях, чрезвычайно важны. Но поскольку они относятся к дорогостоящим, то, конечно, нужно продумать, какие можно использовать механизмы для этих заболеваний. Достаточно хорошим месседжем было желание стран, особенно Кыргызстана и Таджикистана, снизить цены, потому что здесь рынки небольшие и фармпоставщикам нет смысла снижать цены на продукцию. Речь шла о том, что в рамках ЕАЭС следует обратиться для того, чтобы помочь делать так называемые групповые закупки. На сегодняшний день Кыргызстан думает о том, чтобы пустить централизованные закупки дорогостоящих препаратов через международные организации, которые находятся под юрисдикцией ООН, но я бы хотела предупредить, что с этим вопросом нужно быть более осторожными.

Когда в Украине начали делать закупки через организации, находящиеся под юрисдикцией ООН, столкнулись с тем, что предусмотренные на текущий год средства были выплачены сразу, а поставки, поскольку нужно было разместить заказы, были осуществлены с опозданием, как минимум, на два-два с половиной года, и это очень негативно сказалось. Во-первых, в стране нет дополнительного бюджета, и такие, к примеру, организации, как онкологические центры (там, где лечатся онкологические больные), вынуждены были закупать дополнительно лекарственные препараты, не надеясь, что поставки когда-нибудь будут. Получается, что при таких закупках препараты поставляются в двойном размере. И куда их потом девать? Ведь сроки годности тоже ограничены. Тем более, от этого зависят жизни сотен больных, которые так и не дождались этих лекарств, не получили вовремя лечения и умерли. То есть здесь нужен очень взвешенный подход.

Мне очень понравился этот научно-практический семинар. Мы показали, что такое внутреннее реферирование, то есть каким образом проводить и какие оптимальные подходы есть у ВОЗ в качестве ориентира для утверждения цен на внутреннем рынке, потому что всё-таки внутреннее ценорегулирование очень важно. Более того, каким образом делать цену такой, чтобы она была сбалансированной, поскольку возмещение в том или ином виде идёт за счет средств государства, либо за счет бюджетов, которые выделяются за счет государственного бюджета, либо за счет страховых взносов, которые собираются от имени государства для страхования. И вот здесь тоже очень важен показатель сбалансированности цены, насколько страна может позволить себе покрытие этих расходов.

Поэтому определение пороговой стоимости или утверждение каких-либо цен в той или иной стране чрезвычайно важно с учетом влияния на бюджет: сколько нужно денег, какую сумму бюджет потянет, какая сумма пойдет в виде оплаты или участия в оплате пациента в виде сооплаты. А также в виде фиксированных расходов, как это делают в некоторых европейских странах, потому что мы знаем, что денег у нас всегда было мало, в принципе их и сейчас не хватает, и больные более или менее приспособились. В первую неделю, когда начинается бюджетный период, все знают, что поступают деньги, за неделю или две выписываются все рецепты, и все лекарства выкупаются, потому что все понимают, что потом будет пробел. И они уже не смогут получить эти лекарства. И это чрезвычайно важно, что именно ВОЗовские подходы помогут нашим странам более или менее утвердить сбалансированные цены.

На прошедшем семинаре мы не только показали это теоретически, но и сами участники, представляющие такие структуры, как Департамент лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава КР, его представители, занимающиеся неинфекционными заболеваниями, Фонда ОМС и конкретно плательщики, которые занимаются возмещением, плюс представители пациентских сообществ, поняли алгоритмы и механизмы, которые могут быть применены. И это чрезвычайно важно, потому что, когда пойдет утверждение цен на рынке, все уже будут понимать, во всяком случае, мы создаем какую-то критическую массу, чтобы люди понимали, что это не просто цены, взятые с потолка, а они рассчитанные и сбалансированные. Более того, мы предложили в обязательном порядке сравнивать их с внешними рынками и научили, каким образом отбирать страны для того, чтобы сравнивать свои поставки, насколько цены на внутреннем рынке отличаются от тех стран, откуда идут эти поставки и утвердить те цены, которые мы хотим.

Чрезвычайно важными во всей этой ситуации являются еще институциональные механизмы, наличие кадровых, материальных и технических ресурсов, так как информационные системы неумолимо развиваются и движутся вперед. Также важно проводить мониторинг не только, сколько выписали рецептов и сколько по ним было отпущено лекарственных средств, а мониторить бюджеты и анализировать, как же меняется доступность и каких целей мы достигаем. А также насколько внедряемые и реализуемые нами механизмы закреплены институционально, есть ли для этого регуляторные механизмы и достаточно ли кадровых ресурсов, так как нужно растить кадры, поскольку грядут новые технологии и появляется высокая потребность в фармакоэкономическом анализе.

Мы не говорим о полной оценке медицинских технологий, а хотя бы об оценке элементов фармакоэкономического анализа, чтобы они применялись для принятия решений, потому что решение о выделении лекарственных средств, как правило, принимают депутаты, которые утверждают бюджет, финансовые органы и др. Эти механизмы чрезвычайно важны! Не всё же измеряется тем, сколько стоит лекарство или аппарат. Если эта технология будет внедрена, сколько дополнительных лет жизни мы подарим людям!

Вот сейчас мы планируем провести некоторые расчеты с Национальным центром охраны материнства и детства по технологии для лечения больных детей с лейкозом. Во всём мире признано, что операции на ранней стадии позволяют подарить жизнь людям, которые будут жить практически столько, сколько им отпущено, а не два-три года с печальным исходом. Я во всяком случае обладаю полным моральным правом помочь нашей стране, и я это сделаю. Чтобы не быть голословными, для этого мы проведём достаточно серьезный анализ с тем, чтобы можно было оперировать уже конкретными фактами и данными.

Я увидела, что все участники тренинга были максимально сплоченными и активными и болеют за свою страну. В преддверии Нового года хочу пожелать всем здоровья, успехов, чтобы все были уверены в своей гражданской позиции и в том, что они делают. Я, в частности, увидела, как активно помогает им страновой офис ВОЗ в Кыргызстане".