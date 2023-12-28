Работа лидеров профсоюзных организаций нужна и важна для нашей страны

В канун Нового года Президиум ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания подвел итоги года уходящего и обсудил планы на наступающий 2024-й год.

Лидеры профсоюзных организаций Жогорку Кенеша, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства юстиции, Национального статистического комитета, Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления, Судебного департамента при Верховном суде, ГУ "Клиническая больница", "Автотранспортное предприятие" Управления делами президента, Чуйского областного управления Нацстаткомитета, Центра интеллектуальных данных Нацстаткомитета, которые входят в этот ЦК профсоюза, рассказали о положении работников в их сферах, что они делали для защиты их прав.

Как отмечалось, уходящий год был непростым. Впрочем, работникам этих структур никогда не было легко. Однако о том, что они хорошо выполняют свою работу, говорит четкая работа всех госучреждений страны. Профсоюз же, в свою очередь, продолжал защищать права работников, контролировал условия их труда, как выполняются коллективные договоры и соглашения. На заседании были указаны и минусы,и недоработки по конкретным направлениям профсоюзной деятельности. Президиум ЦК порекомендовал пути улучшения методов работы с людьми на более высоком уровне. В частности, профсоюзным лидерам отрасли были поставлены задачи на предстоящий 2024 год по защите трудовых, социальных и экономических интересов членов профсоюза, по улучшению организации и обеспечения отдыха членов профсоюза и их семей.

Отмечалось, что необходимым условием для эффективной работы по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза являются организационное единство и взаимодействие всех профсоюзных звеньев. Их же согласованные действия возможны лишь при четком выполнении уставных требований, оперативном управлении профсоюзными комитетами, планировании своей работы и контроле за исполнением решений.

Профсоюзным органам отрасли следует обратить внимание на то, что, несмотря на все нападки на профсоюзы и сложности 2023 года, предстоящий 2024 год должен стать годом эффективной реализации накопленного опыта, знаний и достижений. Для этого необходимо поднять на качественно новый уровень заключение соглашений и коллективных договоров, включая в них конкретные для каждой организации и выполнимые сторонами мероприятия. А также активизировать работу с членскими организациями, трудовыми коллективами, молодыми кадрами, повысить результативность разъяснительной работы о целях и задачах профсоюза, принимать действенные меры по широкому вовлечению в свои ряды новых членов профсоюза.

А потому надо усилить деятельность молодежных советов и профкомов на местах, развивать и укреплять профсоюзное обучение, уделять больше внимания инновационным формам проведения семинаров и продолжить взаимовыгодное сотрудничество с международными профсоюзными организациями для реализации совместных действий.