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В третий день лотереи ГНС 234 человека станут обладателями ценных призов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 27 декабря – третий день розыгрыша призов стимулирующей лотереи Налоговой службы "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе прямого эфира будут разыграны 100 iPhone 14, 100 смартфонов, 30 ноутбуков и 4 фена Dyson.

Напомним, что 25 и 26 декабря уже разыграны 517 призов. Такие розыгрыши в прямом эфире продлятся до 29 декабря, где ежедневно будут разыгрываться по 234 приза.

Главное мероприятие состоится 30 декабря, где будут разыграны 10 квартир, 11 электромобилей и 4 путевки за границу. Трансляция прямого эфира начнется в 15:00 на каналах НТРК и Ала-Тоо24, а также на страницах Налоговой службы в Facebook и YouTube.


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URL: https://www.vb.kg/434374
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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