Каратисты из Бишкека стали призерами чемпионата Азии в Казахстане

В городе Тараз (Казахстан) прошел открытый чемпионат Азии по шотокан каратэ-до среди кадетов, юниоров, взрослых, ветеранов и открытый Кубок Азии среди детей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в чемпионате приняли участие 19 спортсменов из Бишкекской федерацией Шотокан каратэ-до. Соревнования прошли с 23 по 24 декабря 2023 года.
По итогам турнира спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых медалей.
по программе кумитэ в возрасте 8-9 лет:
Кызжибек Жаныбекова – бронза;
Матвей Паладин – бронза;
по программе кумитэ в возрасте 10-11 лет:
Рауф Кыдыралиев – золото;
Амантай Абдимиталипов – серебро;
по программе кумитэ в возрасте 14-15 лет:
Бакытбек Джузмалиев – бронза.
по программе кумитэ в возрасте 16-17 лет:
Адилхан Монолдоров – бронза.
по программе командное кумитэ в возрасте 8-9 лет:
Атабек Эсеналыев – золото;
Нурммухамед Матраимов – золото;
Алибек Эсеналыев – серебро;
Эмирлан Рабшанов – серебро;
Баян Канатбеков – серебро;
по программе командное кумитэ в возрасте 16-17 лет:
Самуил Койчубеков – бронза;
Абубакир Аширбеков – бронза.
по программе командное кумитэ в возрасте 18 лет и старше:
Батырхан Мукайбеков – золото.