Каратисты из Бишкека стали призерами чемпионата Азии в Казахстане

В городе Тараз (Казахстан) прошел открытый чемпионат Азии по шотокан каратэ-до среди кадетов, юниоров, взрослых, ветеранов и открытый Кубок Азии среди детей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в чемпионате приняли участие 19 спортсменов из Бишкекской федерацией Шотокан каратэ-до. Соревнования прошли с 23 по 24 декабря 2023 года.

По итогам турнира спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых медалей.

по программе кумитэ в возрасте 8-9 лет:

Кызжибек Жаныбекова – бронза;

Матвей Паладин – бронза;

по программе кумитэ в возрасте 10-11 лет:

Рауф Кыдыралиев – золото;

Амантай Абдимиталипов – серебро;

по программе кумитэ в возрасте 14-15 лет:

Бакытбек Джузмалиев – бронза.

по программе кумитэ в возрасте 16-17 лет:

Адилхан Монолдоров – бронза.

по программе командное кумитэ в возрасте 8-9 лет:

Атабек Эсеналыев – золото;

Нурммухамед Матраимов – золото;

Алибек Эсеналыев – серебро;

Эмирлан Рабшанов – серебро;

Баян Канатбеков – серебро;

по программе командное кумитэ в возрасте 16-17 лет:

Самуил Койчубеков – бронза;

Абубакир Аширбеков – бронза.

по программе командное кумитэ в возрасте 18 лет и старше:

Батырхан Мукайбеков – золото.