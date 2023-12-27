Нуржана Урустамова назначена заместителем председателя Соцфонда КР

Сегодня Урустамова Нуржана Раимовна была назначена заместителем председателя Социального фонда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, коллективу Соцфонда, Нуржан Урустамову представил Санжар Мукамбетов, заведующий отделом отраслевой политики – заместитель начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Долгие годы Нуржана Урустамова успешно занимала должность начальника управления планирования и учета страховых взносов, что подчеркивает ее обширный опыт в области социального страхования и пенсионного обеспечения. Ее назначение важным образом дополнит команду Социального фонда, способствуя развитию эффективных стратегий социального обеспечения в Кыргызстане.