ГКНБ КР проверил деятельность 120 ломбардов Бишкека

ГКНБ КР провел масштабную проверку 120 ломбардов, осуществляющих свою деятельность на территории города Бишкек на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе целенаправленной проверки с привлечением работников Государственной налоговой службы при Министерстве финансов и Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР выявлены 2 ломбарда, осуществляющих свою деятельность без лицензии Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР, 2 ломбарда, грубо нарушающих налоговое законодательство и 3 ломбарда, в деятельности которых имеются признаки мошеннических действий в отношении заемщиков.

Также установлены факты предоставления краткосрочных займов по кабальным процентам ставкам, которые превышают 200%, а также нарушения требований по залоговому имуществу (использование/реализация автотранспортных и иных средств без ведома владельца).

В настоящее время продолжаются следственные действия по указанным фактам по результатам которого будут приняты процессуальные решения.

При этом, руководители 120 ломбардов обязались снизить годовую процентную ставку до 43% годовых (согласовано со Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР в соответствии с предлагаемого ими проекта Закона) и краткосрочные займы будут соответствовать годовому.

Наряду с указанным, по инициативе ГКНБ КР на 29 декабря 2023 года на площадке Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР запланировано собрание всех руководителей ломбардов, где будут озвучены новые условия ведения деятельности".