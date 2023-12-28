Задержан замдиректора Госагентства по управлению государственным имуществом

ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящихся на балансе государственных органов и ГАУГИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела по данному факту, по признакам преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 УК КР в порядке ст.96 УПК КР заместитель директора ГАУГИ Р.К.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данному факту.