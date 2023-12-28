Погода
$ 88.80 - 89.47
€ 97.47 - 98.47

Задержан замдиректора Госагентства по управлению государственным имуществом

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере арендной деятельности Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров выявлены факты злоупотребления должностным положением, выраженные в заключении заведомо невыгодных для государства долгосрочных договоров аренды государственного имущества, находящихся на балансе государственных органов и ГАУГИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомтсва.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела по данному факту, по признакам преступления, предусмотренного ст.337 ч.3 УК КР в порядке ст.96 УПК КР заместитель директора ГАУГИ Р.К.Б. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных должностных лиц к данному факту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434391
Теги:
ГКНБ, задержание
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  