Погода
$ 88.87 - 89.47
€ 97.47 - 98.47

Власти еще одного российского региона запретили мигрантам работать в такси

327  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кузбассе с 1 января 2024 года вступит в силу запрет на привлечение мигрантов к работе в нескольких сферах. Соответствующее постановление подписал Илья Середюк, и. о. губернатора Кемеровской области, пишет Фергана.

Согласно документу, хозяйствующими субъектами запрещено брать иностранных граждан с трудовыми патентами на работу в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов. Также запрещено привлекать таких сотрудников для работы в такси и на арендованных легковых авто с водителем, в гостиничной сфере, в сфере трудоустройства и подбора персонала, в образовании всех уровней, в общей и специальной врачебных практиках, в косметологии и в массажных салонах.

Предприятиям области дается три месяца на приведение своей работы в соответствие с требованиями постановления.

По данным местных СМИ, всего в Кузбассе по патентам сейчас работает порядка 8 тыс. мигрантов.

Ранее аналогичные запреты для иностранных граждан ввело руководство Курганской, Магаданской, Тульской областей. В начале ноября в Челябинской области продлили на 2024 год запрет для иностранцев на вождение такси и автобусов. Такое же ограничение действует в Тюменской области (его также продлили на следующий год).

Минувшей осенью группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Документ размещен в думской базе данных. Реализация этого законопроекта предоставит дополнительные рабочие места гражданам РФ, считают авторы инициативы. Они также указали на рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434397
Теги:
миграция, Россия, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  