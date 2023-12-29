Власти еще одного российского региона запретили мигрантам работать в такси

В Кузбассе с 1 января 2024 года вступит в силу запрет на привлечение мигрантов к работе в нескольких сферах. Соответствующее постановление подписал Илья Середюк, и. о. губернатора Кемеровской области, пишет Фергана.

Согласно документу, хозяйствующими субъектами запрещено брать иностранных граждан с трудовыми патентами на работу в производстве детского питания и диетических пищевых продуктов. Также запрещено привлекать таких сотрудников для работы в такси и на арендованных легковых авто с водителем, в гостиничной сфере, в сфере трудоустройства и подбора персонала, в образовании всех уровней, в общей и специальной врачебных практиках, в косметологии и в массажных салонах.

Предприятиям области дается три месяца на приведение своей работы в соответствие с требованиями постановления.

По данным местных СМИ, всего в Кузбассе по патентам сейчас работает порядка 8 тыс. мигрантов.

Ранее аналогичные запреты для иностранных граждан ввело руководство Курганской, Магаданской, Тульской областей. В начале ноября в Челябинской области продлили на 2024 год запрет для иностранцев на вождение такси и автобусов. Такое же ограничение действует в Тюменской области (его также продлили на следующий год).

Минувшей осенью группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете иностранным гражданам работать в школах, такси и медицинских учреждениях. Документ размещен в думской базе данных. Реализация этого законопроекта предоставит дополнительные рабочие места гражданам РФ, считают авторы инициативы. Они также указали на рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами.