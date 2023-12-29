Муфтий РФ раскритиковал своих коллег из Центральной Азии из-за мигрантов

Религиозные деятели стран Центральной Азии должны более активно вести работу с мигрантами как на территории России, так и до их приезда в страну, чтобы исключить какие-либо правонарушения, сейчас же подобное взаимодействие не выстроено. Такое мнение высказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов на круглом столе в Общественной палате РФ, сообщает ТАСС.

"Страны исхода должны более активно вести работу с мигрантами, - сказал он. - Когда в странах Средней Азии проводят выборы, их религиозные деятели приезжают сюда - в каждом городе, везде собирают мигрантов, и проводят среди них агитацию. Хорошо, выборы провели, а в целом по работе с мигрантами почему вы все так не выстраиваете? Это вопрос к нашим коллегам-муфтиям и Таджикистана, и Узбекистана, и Киргизии - здесь должна быть системная работа, они должны интересоваться этой проблематикой, они должны выстроить эту работу, потому что граждане-то их государств здесь находятся".

Также, по его словам, и посольства тех стран, из которых в Россию идет большой поток мигрантов, должны "более внимательно" относиться к проблемам, связанным с этими людьми.

В противном случае, констатировал муфтий, за все приходится отвечать органам власти и силовикам в России, как и местным гражданам-мусульманам, на которых "тоже проецируется эта проблематика". "Где у нас страны исхода, которые сюда направляют миллионами своих граждан? Системной работы с той стороны я, занимаясь уже три года этой темой, к сожалению, не вижу", - заключил Крганов.

Схожее мнение высказал и замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. "Я с вами полностью согласен в том, что работа с мигрантами должна начинаться даже еще не на территории Российской Федерации, а уже в тот момент, когда работники, их семьи - те, которые собираются переехать, принимают такое решение. Это, на мой взгляд, было бы намного эффективнее", - сказал он, обращаясь к Крганову и другим участникам дискуссии.

Выступая 20 декабря на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Кирилл отметил, что действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. Предстоятель РПЦ высказал опасение, что при сохранении нынешнего потока иностранцев, не желающих интегрироваться в российское общество и уважать его традиции, существует угроза "потери" России как многонационального государства. 14 декабря во время совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания специального госоргана в сфере миграции помимо МВД, которое занимается техническими вопросами. Путин тогда констатировал, что ситуация с миграцией в стране непростая, по разным подсчетам в РФ сейчас около 10 млн трудовых мигрантов.