Минздрав: Сформировано более 2 миллионов цифровых прививочных карт

На сегодняшний день впервые создано 2 015 166 цифровых прививочных карт, предварительная экономия 20,1 млн сом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, цифровые прививочные карты не только предотвращают потерю информации, но и упрощают обмен данными между различными медицинскими учреждениями, а также обеспечивают основу для принятия эффективных управленческих решений в сфере общественного здравоохранения.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проводит персонифицированный учет лиц, получающих вакцины при помощи информационной системы "iEmdoo".

Таким образом, Цифровая прививочная карта включает в себя полные и персонализированные данные о всех типах вакцинаций, включая плановые и проводимые по эпидемиологическим показаниям. Также в ней фиксируются сведения о медицинских отводах, возможных побочных эффектах после вакцинации и другие важные аспекты здоровья пациента на протяжении всей жизни.

Процесс формирования цифровой прививочной карты автоматизирован и начинается в родильном доме при первой вакцинации новорожденного. Полученные данные затем передаются в организации здравоохранения первичного уровня, обеспечивая надежный и единый учет вакцинаций в различных звеньях системы здравоохранения.

Одним из важных преимуществ цифрового решения является возможность формирования сертификата о вакцинации на трех языках – кыргызском, русском и английском.

Напоминаем, что граждане могут легко получать доступ к своей цифровой прививочной карте через Цифровой профиль здоровья, доступный в мобильном приложении "Түндүк". Этот профиль становится ключевым инструментом для мониторинга своего здоровья и важных медицинских данных. Важно отметить, что родители также имеют возможность получать информацию о вакцинации своих несовершеннолетних детей через данное приложение, обеспечивая тем самым полный и удобный доступ к медицинской истории своих семей.

В настоящее время проводится работа над разработкой системы уведомлений, напоминающих о необходимости получения вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок. Эти уведомления будут автоматически поступать в мобильное приложение "Түндүк", предоставляя гражданам своевременную информацию о необходимости и важности профилактических мер.