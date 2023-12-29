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В Октябрьском районе мусор будет вывозить МП "Тазалык". Суд вынес решение

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В Октябрьском районе несколько месяцев возникали спорные вопросы относительно оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 14 июня 2023 года администрация Октябрьского района в одностороннем порядке расторгла договор с частной компанией "БишкекВторРесурс" на вывоз твердых бытовых отходов.

Причиной расторжения договора стали результаты проверки комиссии.

Установлено, что указанная компания не справлялась с вывозом мусора, также поступали жалобы со стороны жителей. Так, работу по вывозу ТБО в Октябрьском районе возложили на муниципальное предприятие "Тазалык".

Однако представители компании "БишкекВторРесурс" не согласились с вышеуказанным решением и обратились в районный суд. 18 августа 2023 года вынесено решение в пользу муниципалитета. Со стороны "БВР" повторно направлена апелляционная жалоба в Бишкекский городской суд на решение Октябрьского районного суда.

7 декабря 2023 года определением Бишкекского городского суда апелляционная жалоба компании "БишкекВторРесурс" не удовлетворена. БГС оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом, выдача квитанций и получение денежных средств за вывоз ТБО от жителей Октябрьского района со стороны вышеуказанной компании является незаконным.

Мэрия просит горожан оплачивать за вывоз ТБО муниципальному предприятию "Тазалык" во избежание задолженностей.

По дополнительным вопросам можно обращаться в абонентский отдел предприятия: 0312 34 48 41.


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URL: https://www.vb.kg/434405
Теги:
мусор, Октябрьский район, суд, Бишкек, Тазалык
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