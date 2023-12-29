В Базар-Коргоне за поборы с торговцев задержаны налоговики

ГКНБ КР пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная сотрудниками ГНС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, сотрудники ГНС подозреваются в систематических поборах налоговыми и присваивании денежных средств, предназначенных для оплаты патентов предпринимателей и торговцев торгово-рыночного комплекса Базар-Коргонского района.

"26 декабря 2023 года в результате оперативно-следственных мероприятий с санкции суда задержаны и водворены в СИЗО №53 KР начальник отдела "С.С.К." и 2 инспектора "Н.у.С." и "A.M.К." УГНС по Базар-Коргонскому району Джалал-Абадской области, курирующие торговые рынки района.

Установлено, что задержанные инспектора УГНС ежемесячно собирали денежные средства у субъектов предпринимательства якобы для оплаты патентов, однако в дальнейшем присваивали их. Тем самым нанесли ущерб бюджету государства, размер которого в данное время устанавливается".