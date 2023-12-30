Вместе сильнее: Россия поддерживает Кыргызстан на пути в достижении ЦУР

Уходящий год для Кыргызстана без сомнения можно назвать годом исторических достижений. К ним можно отнести, рост ВВП, увеличение доходности бюджета, начало энергетических преобразования и т.д. Пока эксперты подводят предварительные итоги, руководство нашей страны обозначает планы на будущие годы. Ни много ни мало президент Садыр Жапаров поставил задачу в 2030 году вывести страну в топ-30 лучших стран по реализации целей устойчивого развития (ЦУР).

В 2030 году Кыргызстан планирует войти в число 30 лучших стран по реализации целей устойчивого развития. Об этом глава государства заявил на саммите ЦУР 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Задача амбициозная, учитывая, что сегодня республика находится 15 строчками нижи. Согласно Докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызстан занял 45-е место из 166 государств - членов ООН.

ЦУР включает в себя набор из 17 взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". Эти цели были названы в резолюции Генассамблеи "Повесткой дня на период до 2030 года". Из целей, которые на слуху - ликвидация голода и нищеты, качественное образование, недорогая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост и, конечно, борьба с изменением климата и другие.

"В современном мире вопрос устойчивого развития стоит особенно остро. Взаимосвязанные проблемы экологии, социальной справедливости и экономического роста требуют глобальных усилий и координации действий. Кыргызстан, страна с богатой культурой и уникальными природными ресурсами, решил принять вызов и стать лидером в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. С момента независимости в 1991 году страна прошла через множество преобразований и вызовов, связанных с переходом к рыночной экономике и строительством гражданского общества. Этот опыт стал фундаментом для понимания необходимости устойчивого развития и его роли в обеспечении благополучия народа", - говорит экономический эксперт Нургуль Акимова.

Она отметила, что Кыргызстан определил ряд приоритетных направлений для достижения ЦУР: продвижение зеленой экономики, устойчивого использования природных ресурсов и защиты биоразнообразия, обеспечение доступа к образованию, здравоохранению и другим социальным услугам для всех слоев населения, содействие инновациям, развитию малого и среднего бизнеса и укреплению экономической стабильности.

"Одной из ключевых стратегий Кыргызстана является укрепление международного сотрудничества. Сотрудничество с другими странами, международными организациями и частным сектором помогает обмениваться опытом, ресурсами и технологиями, необходимыми для реализации ЦУР. Кыргызстан, обладая уникальными природными ресурсами и культурным наследием, имеет все предпосылки для успешной реализации ЦУР. Однако на пути к достижению поставленных целей возникают и определенные вызовы, такие как экономическая зависимость от внешних рынков и необходимость модернизации инфраструктуры. К 2030 году Кыргызстан стремится войти в число 30 лучших стран по реализации ЦУР. Этот амбициозный план требует совместных усилий государства, общества и международного сообщества. Однако, благодаря четким стратегиям, уникальным ресурсам и решимости народа, Кыргызстан имеет все шансы преуспеть в этом непростом, но важном деле", - считает Акимова.

Несмотря на широкий спектр целей, по мнению экспертов, у Кыргызстана есть все шансы достичь их и стать самой влиятельной страной в Центральной Азии. Более того, если наша республика и может это сделать, то сейчас самое время. Во многом это обусловлено сменой политической и экономической парадигмы из-за происходящих по всему миру конфликтов и, в частности, из-за противостояния стран коллективного Запада с Россией. Выстроенные за долгие годы договоренности и логистические цепочки разрушены и сегодня в них успешно встроился Кыргызстан.

Мы видим, как из страны, которая долгое время была выброшена из мировой торговли наша республика превратилась в тот самый центральноазиатский хаб, откуда товары поставляются в разные страны мира. Притом, что 2022 год стал рекордным для страны по объемам внешней торговли, то есть соревноваться с прошлым годом довольно сложно, республика демонстрирует существенный рост. Наш экспорт вырос на 29,6%, причем увеличение поставок отмечено в нетипичных направлениях. Так он вырос на 847,4% в Европу.

Однако главный наш партнер находится с нами в едином экономическом пространстве - в ЕАЭС, и это Россия. На нее приходится 24,3% нашего экспорта и 16,4% - импорта. Общий объем товарооборота между нашими странами по итогам января-октября этого года достиг $2,2 млрд, из которых почти $600 млн - вклад наших поставок в РФ.

Таким образом наши страны переживают небывалый подъем в торговых отношениях. И сколько бы прозападные эксперты не говорили о том, что наша торговля держится исключительно на поставках санкционных товаров, время показывает, что это не так. У нас достаточно существенные объемы торговли продукцией легкой промышленности, продовольствием. Наши государства всегда были интересны друг другу с точки зрения товарооборота, но именно сейчас, когда на российском рынке освободились многие ниши, которые раньше занимали западные компании, Кыргызстан получил возможность для наращивания собственного производства. Мы получили то, что нам для этого было нужно - рынок сбыта и финансирование. Все это дала нам Россия.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из РФ в Кыргызстан в этом году (за девять месяцев) составили $131,8 млн, что на $1,2 млн больше чем в аналогичном периоде 2022 года. Это второй после Китая показатель по объему ПИИ в нашу республику.

Помимо этого, российский бизнес реализует в Кыргызстане около 40 проектов в области промкооперации и импортозамещения на общую сумму $2 млрд. Многие проекты в малом и среднем бизнесе кредитует Российско-Кыргызский фонд развития. Его фонды в 2023 году достигли $500 млн. В ближайшие годы на финансирование новых проектов РКФР планирует направить не менее $630 млн.

Проекты, которые Кыргызстан сегодня реализует при поддержке России приближают нас к достижению целей устойчивого развития. Многие из них сконцентрированы в сфере чистой энергетики. К ним можно отнести строительство малой Атомной электростанции (АЭС), которую в ближайшие годы планирует построить "Росатом" на базе реакторной установки РИТМ-200 Н. Она является результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Мощность одной установки - 55 МВт. В случае необходимости можно увеличить изначальную мощность и расширить мощность АЭС до 300 МВт, добавив до шести отдельных блоков.

Это позволит стране не только решить все свои энергетические проблемы, но и вырваться вперед по производству чистой энергии в регионе, тем самым достигнув одной из важнейших целей - недорогая и чистая энергия.

В части с борьбы с голодом и нищетой Россия также является главным оружием Кыргызстана. Помимо прямой помощи уязвимым кыргызстанцам посредством предоставления гуманитарной помощи через Всемирную продовольственную программу, в рамках которой граждане получают от российского правительства обогащенную муку и растительное масло, РФ обеспечивает более миллиона наших граждан работой. Это является очень важной составляющей социальной стабильности КР и благополучия наших граждан. Трудовые мигранты в РФ отправили на родину за десять месяцев $1млрд 464.,1 млн. На эти деньги в стране живет каждое третье домохозяйство.

Окончательные итоги года еще не подведены, но предварительные данные отчетливо показывают успехи республики. В январе-ноябре текущего года валовой внутренний продукт республики превысил один триллион сомов. Это абсолютный рекорд за годы независимости нашей страны. Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП (49,8%) пришлась на отрасли, оказывающие услуги, а доля отраслей, производящих товары, составила 32,6%.

Так, что Кыргызстан сделал правильный выбор, укрепляя сотрудничество во всех сферах с Россией. Благодаря российским инвестициям и технологиям страна может ставить перед собой сегодня самые амбициозные цели, которые ведут к повышению уровня и качества жизни простых граждан.

Большинству своих сегодняшних достижений наша республика обязана России - главному экономическому партнеру и ключевому инвестору в экономику страны. Запад, в отличие от России, не заинтересован в экономическом развитии республики, его интересуют только ее ресурсы по дешевой цене и использование ее территории как антироссийского плацдарма. Ему нечего нам предложить взамен дружбы с Россией.