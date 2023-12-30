Погода
$ 88.90 - 89.50
€ 97.85 - 98.85

Девушка обвинила депутата Эмиля Жамгырчиева в сексуальных домогательствах

352  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанка Алия Камалова обвинила депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева в сексуальных домогательствах. Соответствующее ее видеообращение появилось в соцсетях.

По ее словам, в феврале 2022 года она устроилась в центр отдыха "Гайд парк", который принадлежит депутату КР Эмилю Жамгырчиеву.

"Первый раз это произошло ночью на работе, когда он попросил намазать ему спину кремом. Я отказалась, но он накричал на меня, и мне пришлось подчиниться. Потом он начал домогаться меня. Также я знаю, что таким домогательствам подверглись и другие девочки с ресепшена", - рассказала она.

Отметим, ранее на заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели вопрос о создании специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева, который обвиняется по статье 378 "Незаконное пересечение границы" УК КР.

В состав комиссии вошли депутаты Данияр Толонов, Эльдар Сулайманов, Бахридин Шабазов, Кубанычбек Самаков, Алишер Эрбаев, Бакыт Тентишев, Азамат Исираилов, Султанбай Айжигитов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434421
Теги:
Жогорку Кенеш, сексуальные домогательства, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  