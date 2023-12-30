Девушка обвинила депутата Эмиля Жамгырчиева в сексуальных домогательствах

Кыргызстанка Алия Камалова обвинила депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева в сексуальных домогательствах. Соответствующее ее видеообращение появилось в соцсетях.

По ее словам, в феврале 2022 года она устроилась в центр отдыха "Гайд парк", который принадлежит депутату КР Эмилю Жамгырчиеву.

"Первый раз это произошло ночью на работе, когда он попросил намазать ему спину кремом. Я отказалась, но он накричал на меня, и мне пришлось подчиниться. Потом он начал домогаться меня. Также я знаю, что таким домогательствам подверглись и другие девочки с ресепшена", - рассказала она.

Отметим, ранее на заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты рассмотрели вопрос о создании специальной депутатской комиссии по рассмотрению представления генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева, который обвиняется по статье 378 "Незаконное пересечение границы" УК КР.

В состав комиссии вошли депутаты Данияр Толонов, Эльдар Сулайманов, Бахридин Шабазов, Кубанычбек Самаков, Алишер Эрбаев, Бакыт Тентишев, Азамат Исираилов, Султанбай Айжигитов.