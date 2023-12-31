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В Бишкеке проходят рейды по проверке работы общественного транспорта

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- Бакыт Стамов
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В городе Бишкек сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводят рейд по наблюдению за плановым выходом общественного транспорта и утвержденным планом движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В рейде принимают участие сотрудники муниципальных предприятий "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", "Бишкекское троллейбусное управление" и частных фирм-перевозчиков, а также сотрудники управления патрульной службы милиции столицы.

Указанное мероприятие направлено на повышение качества обслуживания в общественном транспорте и проходит с 18:00 до 23:30.

Отметим, подобное мероприятие проводится каждый день.


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URL: https://www.vb.kg/434425
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