В Бишкеке проходят рейды по проверке работы общественного транспорта

В городе Бишкек сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводят рейд по наблюдению за плановым выходом общественного транспорта и утвержденным планом движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В рейде принимают участие сотрудники муниципальных предприятий "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие", "Бишкекское троллейбусное управление" и частных фирм-перевозчиков, а также сотрудники управления патрульной службы милиции столицы.

Указанное мероприятие направлено на повышение качества обслуживания в общественном транспорте и проходит с 18:00 до 23:30.

Отметим, подобное мероприятие проводится каждый день.