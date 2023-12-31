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Россия почти выдавила доллар и евро из расчетов

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Доля рубля во внешней торговле достигла 40%. На "токсичные" доллар и евро приходится менее трети, а еще недавно было почти 90%. В частности, во взаимной торговле с КНР практически полностью отказались от валют третьих стран. И этот курс продолжится. О его преимуществах и объективных рисках - в материале РИА Новости.

Свели к минимуму

Заморозка Западом чуть не половины международных резервов России и беспрецедентные санкции резко ускорили переход на расчеты в национальных денежных единицах.

"На сентябрь этого года такая картина: рубль - 40%, юань - 33, совокупное использование доллара и евро - 24", - сообщил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Для сравнения: в 2021-м у доллара и евро было 87%, рубля - 11-13, юаня - 0,4.

В рамках Евразийского экономического союза теперь преобладают нацвалюты - больше 90%. Круг коммерческих партнеров стран ЕАЭС расширяется. Подписали соглашение о зоне свободной торговли с Ираном, укрепляются связи с ОАЭ, Индонезией, Египтом.

В ЕАЭС доминирует рубль. Дружественные России страны бывшего СССР признают его как самую ликвидную валюту на постсоветском пространстве, отмечает Алексей Андросов, начальник казначейства ПАО "РосДорБанк".

Во взаиморасчетах с КНР на национальные денежные единицы приходится 92%. Москва и Пекин выстроили высокоэффективную и независимую от Запада систему торгово-экономического взаимодействия, указал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ушли от рисков

Китай, Индия, Турция, Азербайджан - список можно продолжить. Расчеты не в долларах и евро снимают риски, связанные с проведением внешнеэкономических платежей.

"Усиливается независимость от политических и санкционных факторов. Это проявляется и в переходе к альтернативным резервным валютам, в первую очередь китайскому юаню, доля которого в международной торговле значительно увеличилась, а в 2023-м он и вовсе вытеснил евро со второй строчки в операциях в системе SWIFT", - говорит Исмаил Исмаилов, доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве России.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот за январь - сентябрь составил 530,2 миллиарда долларов, из них экспорт - 316,9 миллиарда, импорт - 213,3. Около 70% - это страны Азии.

"В таких условиях абсолютно невыгодны евро и доллары, возникают курсовые разницы, которые надо гасить. Да и санкции мешают. Проще использовать национальную валюту", - объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Курс на СНГ

Что касается оборота в рамках Содружества независимых государств, то там доля местных денежных единиц - 85%. В 2024-м Россия председательствует в организации - и этот показатель лишь увеличится. Что, как подчеркнул Путин, укрепит финансовый и экономический суверенитет стран СНГ.

"Осознанные усилия по ослаблению гегемонии доллара и евро позволяют формировать независимую от Запада экономику. Запасы рубля полезны для всех в СНГ", - полагает Олег Воробьев, член генерального совета "Деловой России".

То, что Москва получает тенге, белорусские рубли, сомы, драмы, рупии, - это больше на перспективу, добавляет он.

Излишки и недостаточная ликвидность

Есть, конечно, и проблемы. У компаний скапливаются излишки валюты, гораздо менее ликвидной, чем доллар и евро. Это создает дисбаланс.

"Доля рубля выросла в основном благодаря экспорту. С импортом хуже. Валюты дружественных стран также создают трудности, поскольку потратить их особо не на что, а конвертация в более ликвидные вызывает сложности, приводящие к дисконту", - поясняет Михаил Беспалов, аналитик компании "КСП Капитал".

Индийские рупии

Так, в частности, сложилось с Индией, откуда примерно 70 миллиардов долларов Москва получает в малоликвидных рупиях.

"Ряд национальных валют отличается высокой волатильностью (скажем, турецкая лира) и ограниченной конвертируемостью (те же юань и индийская рупия). Такие взаиморасчеты могут сопровождаться ослаблением по отношению к доллару/евро - стартовая стоимость многих товаров все равно определяется в них. Это требует дополнительных мер и инструментов (например, экспортного кредитования)", - рассуждает Роман Файншмидт, эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, потребность в долларах и евро по-прежнему сохраняется - для поддержания стабильности резервных фондов и быстрой конвертации в нужную валюту.

Доллар и евро не только имеют статус резервных, но и свободно конвертируются. К тому же американские деньги - основа функционирования многих рынков мировой экономики, а некоторые технологии и оборудование доступны лишь в недружественных юрисдикциях за счет "токсичных" валют, добавляет аналитик.

Единая валюта

По мнению экспертов, минимизировать риски можно созданием валютной зоны - когда сотрудничающие страны соглашаются принимать деньги партнеров.

Кроме того, в перспективе необходима доминирующая резервная валюта (возможно, рубль или юань), чтобы интегрировать все расчеты, уточняет Евгений Смирнов, завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ. Такая валюта должна быть прежде всего стабильной.

Участники БРИКС, к которой в наступающем году присоединяются еще шесть стран, уже это обсуждают. Единая валюта стимулирует рост товарооборота в рамках организации и снизит стоимость транзакций. Однако это вопрос не ближайшей перспективы.


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URL: https://www.vb.kg/434427
Теги:
Россия
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