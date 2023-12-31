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ГУОБДД запустило дополнительные автобусы для выезжающих в отдаленные районы

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В Кыргызстане Отдел регулирования и лицензирования транспортной деятельности и отдел технического надзора ГУОБДД МВД КР по поручению руководства запустили дополнительные автобусы и микроавтобусы в отдаленные районы республики. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

В связи с большим количеством пассажиров выезжающих в отдаленные регионы на новогодние праздники, а также создания комфортных условий для горожан запущены 22 автобуса и 20 маршрутных такси по направлению Бишкек-Нарын и Бишкек-Иссык-Куль, а также 2 по направлению Бишкек-Талас.

Напоминаем, на автовокзалах сотрудники ГУОБДД проводят профилактические беседы с водителями о соблюдении правил дорожного движения, а также контроля самостоятельного превышения стоимости проезда.


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URL: https://www.vb.kg/434429
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД, автобусы
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