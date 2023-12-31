Омурзак Толобеков: "Манас" будет профинансирован США, Турцией и Францией

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков продолжает работу над грандиозным проектом по экранизации эпоса "Манас". Об этом он рассказал в интервью vb.kg.

Омурзак Жолдошевич, сегодня общественности известно, что Вы работаете над производством художественного фильма "Манас" совместно с кинокомпаниями Голливуда, Турции и Франции. Недавно вы разместили в социальных сетях фотографии с различными продюсерами международных кинокомпаний. Можете про них рассказать?

- Я провел встречи с американским кинопродюсером Роджером Янгом, режиссером десятков всемирно известных фильмов таких, как "Римская империя", "Иисус Христос", "Лос-Анджелес: Закон и порядок", "Волшебный Дисней", турецким продюсером и режиссером Мехметом Боздагом, за спиной которого такие известные сериалы, как "Эртугрул" и "Курулуш: Осман", президентом Международного фонда Эрдоганом Эрдогу, французскими дистрибьюторами, продюсерами и так далее. Переговоры ведутся уже год примерно с двадцатью международными кинопродюсерами, режиссерами и инвесторами. Некоторых из них я пока не могу назвать.

Почему?

Вы же знаете, что любую информацию можно подать в негативном свете. Если я их назову, то боюсь, что мои оппоненты воспользуются этим приемом. Всему свое время.

Вы, наверное, имеете в виду мнение некоторых ваших оппонентов, что эпос "Манас" нельзя экранизировать, так как он слишком сакрален для кыргызов.

На мой взгляд все противники экранизации "Манаса" осознано или намеренно выступают против прославления нашего народа и нашей истории посредством великого эпоса. В интернете уже много лет находятся фильмы про Манаса, спектакль "Айкол Манас", литература и так далее. То же самое нам говорили перед съемками "Семетей – сын Манаса". Они так и говорили, что высшие силы нас накажут. Но, как я уже говорил, спектакль "Семетей - сын Манаса" доступен в интернете и люди его смотрят, а сейчас фильм уже снят, который был представлен международной аудитории.

Кроме того, через "Семетея" кинематографисты Голливуда, Франции, Турции и Китая были проинформированы о нашем кыргызском народе, земле и культуре, а сценарий "Манаса" был представлен на английском, китайском и турецком языках, что дало возможность открыть путь к нашему великому произведению "Манас".

Журналисты "Темиров Live" где-то вскользь дали понять, что "Семетей - сын Манаса" больше прославляет Китай. Как вы можете это прокомментировать?

Пусть посмотрят фильм и скажут, где именно мы прославляли Китай? Да, планировалось, что партнером в съемках фильма выступит проект "Один пояс – один путь", но в итоге мы сами справились.

"Манас" будет сниматься в Голливуде, и вы говорили, что в нем примут участие звезды мирового кино. Правильно ли мы поняли, что роль Манаса не будет играть кыргызский актер?

Начнем с того, что это голливудская версия. Мы пытаемся создать всемирно популярный исторический фильм, такие как "Троя", "Клеопатра" и "Гладиатор" с участием звезд мирового кино. Таким образом мировая общественность узнает о нашем эпосе и нашем народе. "Манас" наравне с великими мировыми эпосами станет известен и интересен всему миру. Даст бог, пусть снимаются и альтернативные фильмы в исполнении уже самих кыргызов. Напомню, что фильм "Чингисхан" в разных странах снимали множество раз.

Какие звезды мирового кино будут приглашены?

Брэд Питт, Арнольд Шварценеггер, Жерар Депардье, Батдорджин Баасанджав ("Чингисхан"), Кэри Тагава, Энгин Алтан ("Эртугрул"), Бурак Озчивит...

Будут ли участвовать кыргызские актеры?

Приглашены популярные актеры и актрисы Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Например, Кокчо и его команду сыграют звезды казахского кино, Темиркана и его людей узбекские актеры, Сыргака, Чубака и Кыргыла исполнят кыргызские актеры.

Не станет ли так, что фильм "Манас" настроит китайцев и калмыков против кыргызов?

Ни в коем случае. Как вы помните, в 1995 году ООН отметила тысячелетие эпоса "Манас", а правительство Киргизской ССР пыталось отметить 1100-летие эпоса еще в 1960-е годы. Следовательно, эпос был создан тысячу лет назад. В то время Китай был не такой большой страной, как сегодня, а разрозненным государством, где жили разные национальности. Историки доказывают, что наш предок Манас в то время сосуществовал с каракитаями: киданями и кангаями. Калмыков их предков джунгаров тогда также не было.

Самый главный вопрос – сколько денег будет потрачено на создание фильма, и кто будет финансировать?

Фильм будет полностью профинансирован Голливудом и крупной международной корпорацией. Рассматривается финансирование от 50 до 100 миллионов долларов. Предполагается, что подготовка, съемки и производство фильма продлятся два года.

Ваша деятельность и сотрудничество с кинематографистами ряда стран оценена по достоинству. Поздравляем с достижением звания академика международной академии, организованной деятелями культуры Америки, Франции, Германии, России, Турции!

Спасибо!