Погода
$ 88.77 - 89.52
€ 97.52 - 98.52

В Узбекистане на взятках чаще всего ловили заведующих детсадами

71  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидерами рейтинга "взяткоемких" сфер в Узбекистане в 2021-2022 годах оказались дошкольное образование и здравоохранение. Это следует из интервью заместителя начальника управления координации мер в сфере борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры страны Каримджона Мусашайхова агентству УзА.

По словам Мусашайхова, в получении взятки были уличены 62 работника сферы дошкольного образования, 53 - здравоохранения, 49 - народного образования, 30 - предприятий электро- и газоснабжения, 25 - негосударственных коммерческих организаций, 20 - сельского и водного хозяйства, 15 - органов местного самоуправления, 14 налоговых органов и так далее.

Всего за указанные два года к ответственности за преступления, связанные с получением взятки, было привлечено 486 человек, за дачу взяток – 352 человека.

Среди них - 53 руководителя дошкольных учреждений, 40 директоров школ, 26 врачей, а также представители других сфер.

Мусашайхов перечислил основные причины дачи взяток:

  1. в системе дошкольного образования это – желание быть принятым на работу, повысить размер зарплаты, устроить ребенка в детсад вне очереди, предоставить аутсорсинговые услуги, получить премию;
  2. в системе здравоохранения взятки предлагали в таких случаях, как установление инвалидности, проведение хирургического вмешательства, дача положительного заключения медицинского эксперта, прием на работу, а также непринятие мер по выявленным нарушениям законодательства;
  3. в системе предприятий электро- и газоснабжения деньги давали в обмен на отказ от обращения в суд за самовольное подключение к сетям, на уменьшение или ликвидацию задолженности, присоединение к сети и предоставление технических условий, прием на работу или увольнение.

"Анализ показал, что риск взяточничества возникает в основном в случаях нарушений, выявленных правоохранительными и контролирующими органами, непринятия надлежащих мер, найма в государственные учреждения и других случаях", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Статистику по 2023 году Мусашайхов не привел.

Источник: Фергана


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434436
Теги:
Узбекистан, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  