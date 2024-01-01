В Узбекистане на взятках чаще всего ловили заведующих детсадами

Лидерами рейтинга "взяткоемких" сфер в Узбекистане в 2021-2022 годах оказались дошкольное образование и здравоохранение. Это следует из интервью заместителя начальника управления координации мер в сфере борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры страны Каримджона Мусашайхова агентству УзА.

По словам Мусашайхова, в получении взятки были уличены 62 работника сферы дошкольного образования, 53 - здравоохранения, 49 - народного образования, 30 - предприятий электро- и газоснабжения, 25 - негосударственных коммерческих организаций, 20 - сельского и водного хозяйства, 15 - органов местного самоуправления, 14 налоговых органов и так далее.

Всего за указанные два года к ответственности за преступления, связанные с получением взятки, было привлечено 486 человек, за дачу взяток – 352 человека.

Среди них - 53 руководителя дошкольных учреждений, 40 директоров школ, 26 врачей, а также представители других сфер.

Мусашайхов перечислил основные причины дачи взяток:

в системе дошкольного образования это – желание быть принятым на работу, повысить размер зарплаты, устроить ребенка в детсад вне очереди, предоставить аутсорсинговые услуги, получить премию; в системе здравоохранения взятки предлагали в таких случаях, как установление инвалидности, проведение хирургического вмешательства, дача положительного заключения медицинского эксперта, прием на работу, а также непринятие мер по выявленным нарушениям законодательства; в системе предприятий электро- и газоснабжения деньги давали в обмен на отказ от обращения в суд за самовольное подключение к сетям, на уменьшение или ликвидацию задолженности, присоединение к сети и предоставление технических условий, прием на работу или увольнение.

"Анализ показал, что риск взяточничества возникает в основном в случаях нарушений, выявленных правоохранительными и контролирующими органами, непринятия надлежащих мер, найма в государственные учреждения и других случаях", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Статистику по 2023 году Мусашайхов не привел.

Источник: Фергана