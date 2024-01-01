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С 1 января изменятся правила для переезда соотечественников в Россию

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- Светлана Лаптева
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Проживающие за рубежом соотечественники и желающие добровольно переселиться в Россию с 1 января 2024 года при подаче соответствующих заявлений должны будут документально подтверждать владение русским языком, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА новости.

"Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами РФ, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды", - говорится в документе.

Отмечается, что подтвердить владение русским языком можно документом установленного образца или его дубликатом, подтверждающим получение образования в России после 1 сентября 1991 года.

Кроме того, подтвердить владение русским языком можно документом об образовании, выданным в иностранном государстве, где русский является одним из государственных языков (для граждан этого государства), и решением комиссии по результатам собеседования.


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URL: https://www.vb.kg/434439
Теги:
Россия
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