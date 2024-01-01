Россия начинает председательство в БРИКС

Россия с 1 января становится председателем БРИКС. Этот год начнется с присоединения пяти новых членов, пишет РИА новости.

Историческое расширение

Начало российского председательства совпало с историческим присоединением новых членов: Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. С учетом Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки число участников объединения достигло десяти.

В этом списке ранее также фигурировала и Аргентина, но там президентом стал правый политик Хавьер Милей. Назначенная им глава МИД Диана Мондино еще до вступления в должность сообщила в соцсетях, что страна в БРИКС не войдет. По ее словам, Буэнос-Айрес не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС. В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, но при этом выразил желание встретиться с адресатами. Вступление Аргентины в БРИКС "требует более глубокого анализа", объяснил позже официальный представитель Милея Мануэль Адорни.

Отказ Милея не означает, что Аргентина в принципе не войдет в БРИКС никогда, но путь в объединение для Буэнос-Айреса стал гораздо сложнее, подчеркнул профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в разговоре с РИА Новости. Не исключено, что другому аргентинскому правительству, заинтересованному во вступлении в БРИКС, потребуется новое приглашение, считает собеседник.

"Переговоры нужно будет по-новой начинать, потому что приглашали их в одних условиях, а что будет с аргентинской экономикой через полгода, не знают аргентинцы. Соответственно, БРИКС тоже будет смотреть", - предположил Виктор Хейфец.

Цели председательства России

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва в качестве председателя сделает все возможное, чтобы помочь новым участникам БРИКС встроиться в работу объединения. По его словам, само председательство России будет посвящено работе над справедливым миропорядком, в котором заинтересовано множество стран.

"Намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - подчеркивал Путин.

По информации МИД, "особый акцент" при российском председательстве сделают на развитии межбанковского взаимодействия с упором на наращивание расчетов в нацвалютах.

Саммит БРИКС

Россия как председатель проведет очередной саммит объединения. Он состоится в октябре в Казани. Ожидается участие и новых, и старых членов БРИКС. По словам Сергея Лаврова, на полях казанского саммита и в рамках подготовки к нему состоятся контакты с партнерами России, включая формат на высшем уровне, а также БРИКС+ и "аутрич". В этих форматах участие примут руководители развивающихся стран.

К саммиту также планируется подготовить список стран, которые могут получить статус партнеров БРИКС. В конце декабря Лавров заявил, что стать хотя бы партнерами желают 27 государств, и невозможно быстро принять в объединение всех заинтересованных.

В качестве председателя БРИКС в новом году Россия наверняка станет "поддерживать заявки тех стран, которые ей любопытны, интересны, дружественны", предположил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Но Россия, хоть и председательствует, естественно, будет делать это (рассматривать заявки) во взаимодействии с другими членами БРИКС", - заявил Быстрицкий РИА Новости.

Он также отметил, что договариваться о расширении теперь придется с учетом мнений государств, ставших членами объединения с 1 января.

По мнению Андрея Быстрицкого, наибольшая вероятность приема в БРИКС в будущем есть у стран, которые "более-менее развиты, более-менее перспективны" социально и экономически, "потому что они легче будут интегрироваться в общую повестку". Эксперт также отметил, что логично вступление в БРИКС страны, у которой много соседей-членов объединения, даже если сама страна "не очень развита".

Важную роль при отборе сыграет и способность страны "следовать собственным интересам, а не тому, что им навязывают условный Запад, G7 и так далее", предположил эксперт.

Не саммитом единым

В июне Казань станет местом проведения спортивных Игр БРИКС, призовой фонд которых должен составить 630 миллионов рублей. Бороться за победу будут атлеты из более чем 50 стран, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он же сообщал, что планируются соревнования примерно по 30 видам спорта. Утвердить этот список намерены в январе. Футбола, большого баскетбола и волейбола не будет.

Помимо игр и саммита, планируются еще около 200 политических, экономических и общественных мероприятий с участием более десяти российских городов. В Нижнем Новгороде состоится встреча глав МИД государств - членов БРИКС, а в Санкт-Петербурге пройдет парламентский форум объединения.

Председательство в БРИКС в 2025 году, как ожидается, перейдет к Бразилии.