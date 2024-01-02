Озвучено предсказание Жириновского по поводу США на 2024 год

Прошло уже почти 2 года, как Владимир Жириновский покинул наш мир. Он был импульсивным и эпатажным политиком, который никого не оставлял равнодушным. Кто-то считал его гениальным оратором и пророком, а кто-то – шутом и популистом. При этом все признают, что часть его рассуждений имели свойство сбываться, пишет dzen.ru.

Несмотря на то, что Владимир Вольфович фигура неоднозначная, сложно обвинить его в том, что он не был патриотом России. В декабре 2021 года он выступил с речь, к которой по обыкновению отнеслись с большой долей скепсиса:

- Не надо бряцать оружием, иначе мы можем принять другую программу. А какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет не мирный год. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну.

Ошибся на несколько дней. Видимо, знал, или догадывался.

При жизни Жириновский не вёл дневников и ничего не записывал. Все его высказывания есть в открытом доступе. Единственный прогноз, который скрыт от общественности, хранится в капсуле времени в музее ЛДПР.

- В 2036 году мы её откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся.

Чем больше проходит времени, тем пристальнее присматриваются к тому, что когда-либо говорил Жириновский. В 2019 году он произнёс следующее:

- Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран – это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Речь идёт о третьей мировой войне.

Похоже, что рассуждения Жириновского о большой войне на Ближнем Востоке в 2024 году, начинают сбываться. 25 декабря 2023 года ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, в результате которого погиб высокопоставленный командир КСИР Ирана Реза Мусави. Он отвечал за логистику и финансовые операции Ирана в Сирии. Ответ иранской стороны не заставил себя долго ждать. Президент Ибрахим Раиса заявил, что Израиль заплатит высокую цену за случившееся в будущем году.

В начале октября многие уже вспоминали предсказания Жириновского о событиях на Ближнем Востоке, когда Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе в состояние войны. После 25 декабря его прогноз заиграл ещё более яркими красками. К сожалению.

В этом же эфире Владимир Вольфович поделился последствиями возможной крупномасштабной войны на Ближнем Востоке для России.

- Между Россией и Ираном лежат Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Границы этих стран будут сметены, и орда беженцев двинется к территории России, спровоцировав крупнейший гуманитарный кризис.

Ко всему прочему, недавно в сети появились архивные записки, в которых, якобы, Жириновский рассказал о будущем России:

- 2025 год – объединение Русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум в 2040.

Их подлинность не подтвердилась. Однако они коррелируют с другим предсказанием Жириновского, которое он озвучил в эфире политического шоу.

- Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет.

По его словам, в 2024 году из-за межнациональных конфликтов внутри США произойдёт распад страны, который по масштабу можно будет сравнить с распадом СССР.

В общем, по Жириновскому, в 2024 году произойдут события, которые навсегда изменят мир. Верить или не верить - личное дело каждого. Но все предпосылки указывают на то, что Владимир Вольфович в своих прогнозах может оказаться гораздо ближе к истине, чем могло показаться в далёком и спокойном 2019 году.