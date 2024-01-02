Оппозиция в Германии потребовала вернуть украинских беженцев на родину из-за высоких потерь со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Их не хватает не только на фронте, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС", - говорится в материале от 29 декабря.

В статье отмечается, что ФРГ выделяет больше средств на обеспечение беженцев с Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ, чем тратит на подготовку и оснащение украинских военнослужащих.

"На выплату пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти €3 млрд. Для сравнения, вся военная помощь Украине составила €5,4 млрд", - уточнила газета.

При этом, по данным FAZ, сразу после начала конфликта доля взрослых мужчин среди общего числа беженцев составляла 7%, однако к сентябрю 2023 года она достигла 28%.

Источник: Известия