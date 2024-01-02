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В Петербурге в новогоднюю ночь задержали около 3 тысяч мигрантов

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Порядка трех тысяч иностранных граждан были доставлены в отделы полиции из центральной части Петербурга в новогоднюю ночь. Об этом "Фонтанке" стало известно 1 января.

Более 600 из доставленных находились на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они получили на Новый год "подарки" в виде административных протоколов. Более сотни человек при этом могут быть выдворены за пределы РФ.

Накануне вечером центр Петербурга закрыли для массовых гуляний. Желающие пройтись по Невскому проспекту проскальзывали через рамки металлоискателей, а полиция проверяла документы у приезжих. Напомним, в знак поддержки Белгорода в Петербурге был отменен концерт на Дворцовой. Факелы Ростральных колонн тоже не зажигали.


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URL: https://www.vb.kg/434455
Теги:
миграция, Россия
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