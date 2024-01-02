В 2023 году мы сломали хребет ОПГ, - зампред кабмина-глава ГКНБ

В 2023 году мы сломали хребет ОПГ вместе с вами, сообщил зампред Кабмина-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 2 января на церемонии вручения автомашин Сузакскому РОВД, передает АКИpress.

По его словам, в прошлом году произведена небывалая борьба с ОПГ и коррупцией.

"В нашей стране теперь не будет никаких бандитов, никаких ОПГ, никаких авторитеты. Наша страна теперь будет законной, правовой, свободной. Если кто-то остался из ОПГ, то в этом году мы их окончательно уничтожим. Мы об этом открыто должны говорить и понимать. Впредь у нас не должны говорить про воров в законе, положенцев, смотрящих. Это касается не только свободы, но и в тюрьмах будем наводить порядок", - сказал он.

Ташиев отметил, что борьба с коррупцией продолжится и в 2024 году. Сейчас почти не осталось госслужащих, которые наносили вред государству, добавил он.