Погода
$ 88.77 - 89.52
€ 97.52 - 98.52

В 2023 году мы сломали хребет ОПГ, - зампред кабмина-глава ГКНБ

331  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2023 году мы сломали хребет ОПГ вместе с вами, сообщил зампред Кабмина-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 2 января на церемонии вручения автомашин Сузакскому РОВД, передает АКИpress.

По его словам, в прошлом году произведена небывалая борьба с ОПГ и коррупцией.

"В нашей стране теперь не будет никаких бандитов, никаких ОПГ, никаких авторитеты. Наша страна теперь будет законной, правовой, свободной. Если кто-то остался из ОПГ, то в этом году мы их окончательно уничтожим. Мы об этом открыто должны говорить и понимать. Впредь у нас не должны говорить про воров в законе, положенцев, смотрящих. Это касается не только свободы, но и в тюрьмах будем наводить порядок", - сказал он.

Ташиев отметил, что борьба с коррупцией продолжится и в 2024 году. Сейчас почти не осталось госслужащих, которые наносили вред государству, добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434457
Теги:
Камчыбек Ташиев, ОПГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  