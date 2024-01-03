Число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 62

Количество жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 62 человек, передает "РИА новости" со ссылкой на агентство "Киодо".

"Число подтвержденных смертей в результате землетрясения на полуострове Ното увеличилось до 62", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество жертв зафиксировано в городах Вадзима и Судзу - здесь в результате землетрясений погибли 29 и 22 человека соответственно. Ранее говорилось о 55 жертвах. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Пострадали свыше ста человек.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, бедствие стало самым сильным для этого региона с 1885 года.

В течение дня там зафиксировали 87 повторных толчков силой выше двух баллов по японской шкале. По прогнозу сейсмологов, афтершоки возможны на протяжении примерно недели. После землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января.

Подземные толчки привели к разрушениям зданий и остановке движения скоростных поездов, более 32 тысяч домов остались без электричества. В некоторых регионах нет водоснабжения и связи, разрушено дорожное полотно. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.