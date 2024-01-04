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Общее состояние 25 богатейших россиян в 2023 году выросло на $50 млрд

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Совокупное состояние 25 богатейших бизнесменов из России в 2023 году выросло на 50,01 миллиарда долларов, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index. По состоянию на 2 января их общее состояние составляло 328,53 миллиарда долларов.

Больше других вырос капитал совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - на 9,29 миллиарда, достигнув 24,7 миллиарда долларов. При этом среди российских бизнесменов, представленных в индексе Bloomberg, за прошлый год состояние сократилось только у одного из 25 - бизнесмена Вячеслава Кантора, чей капитал снизился на 149 миллионов долларов, до 6,21 миллиарда.

Первая десятка самых богатых россиян, согласно Bloomberg Billionaires Index, выглядит так:

Владимир Потанин (его состояние выросло на 2,49 миллиарда долларов, до 31,1 миллиарда)

Леонид Михельсон (+2,83 миллиарда долларов, до 27,5 миллиарда)

Вагит Алекперов (+9,29 миллиарда, до 24,7 миллиарда)

Владимир Лисин (+4,08 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда)

Алишер Усманов (+2,61 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда)

Алексей Мордашов (+2,2 миллиарда долларов, до 20,9 миллиарда)

Андрей Мельниченко (+5,67 миллиарда долларов, до 18,8 миллиарда)

Михаил Прохоров (+2,53 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда)

Геннадий Тимченко (+2,36 миллиарда долларов, до 14,2 миллиарда)

Михаил Фридман (+1,01 долларов, до 12,3 миллиарда)

Bloomberg рассчитывает индекс на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. Всего в рейтинг входят 500 богатейших людей мира, в том числе 25 россиян.

За день до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, 23 февраля 2022 года, российское государственное агентство РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших россиян в рейтинге миллиардеров Bloomberg (на тот момент 23 человека) составляло 342,74 миллиарда долларов. В 2022 году совокупное состояние богатейших россиян, попавших в Bloomberg Billionaires Index, снизилось на 93,753 миллиарда.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/434473
Теги:
Россия
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