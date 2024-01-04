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В Польше призвали передать Украине ракеты для ударов по России

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для возможности нанесения ударов по территории России. Об этом министр написал в соцсети X, пишет lenta.ru.

По его словам, Запад должен ответить Москве "предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры".

Ранее комбат из штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал объективное преимущество России на поле боя. Он отметил, что российские силы лучше оснащены технологически, обладают большим количеством техники, более качественным оружием и снаряжением.

3 января посол США в Киеве Бриджит Бринк сообщила, что ВСУ начнут самостоятельно определять, на какое расстояние будут наноситься удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. При этом в Пентагоне официально не объявляли о намерении передать Украине снаряды для стрельбы из HIMARS на расстояние свыше 160 километров.


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URL: https://www.vb.kg/434477
Теги:
Польша, Россия, Украина, Вооруженные силы
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