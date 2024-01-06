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Названа причина отключения российских каналов в Казахстане

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- Светлана Лаптева
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Отключение некоторых российских телеканалов на территории Казахстана связано с большими долгами со стороны местного оператора. Об этом изданию "Власть" сказала официальный представитель АО "Первый канал. Всемирная сеть" в республике Ирина Калашникова.

"Контракт на трансляцию на 2024 год не подписали из-за задолженности местного оператора перед правообладателем. В связи с этим мы оказались вынуждены отключить показ. На протяжении года мы предупреждали об этом", - сообщила она.

В среду, 3 января, оператор спутникового вещания TVCOM исключил свыше 10 российских телеканалов из сетки вещания в Казахстане. Среди них "Первый канал СНГ", "О!", "Бобер", "Карусель", "Победа", "Музыка Первого", "Дом кино Premium", "Телекафе", Дом Кино", "Время: далекое и близкое" и другие.

Сам оператор объяснил свои действия снижением интереса телезрителей к вещанию, потому что информацию они получают в основном в социальных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/434480
Теги:
Казахстан, Россия, телевидение
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