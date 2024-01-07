Погода
$ 89.02 - 89.50
€ 97.45 - 98.45

Бахтиёр Эргашев: 500-летняя эпоха запада заканчивается

449  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В последние годы среди экспертов и журналистов стало очень модным выражение "глобальная трансформация международных отношений и мировой экономики". Зачастую те, кто говорит об этом, вкладывает в это понятие свое понимание, и все они сильно отличаются друг от друга. Что это такое и на что ориентироваться Узбекистану в новых условиях, объясняет директор Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиёр Эргашев.

"Для меня понятие "глобальная трансформация мировой экономики и политики" имеет отношение к процессу окончания эпохи господства западного мира и формирования нового многоцентричного мира, в котором роль и значение Запада уравновешены влиянием глобального Востока и Юга. Сейчас усилились дискуссии о том, какой исторический момент может считаться началом эпохи западного доминирования над незападным миром. На мой взгляд, символическим событием в этом плане является подписание Тордесильясского договора в июне 1494 года – через два года после того, как Колумб открыл Америку, и через год после того, как он вернулся в Испанию", – рассказал эксперт.

Этим документом две зарождающиеся колониальные империи – Испания и Португалия, имея превосходство в мореходном искусстве, организации вооруженных сил, пороховом деле, по праву сильных поделили между собой весь неевропейский мир.

"Таким образом, мы можем говорить о том, что вот уже 500 с лишним лет западный мир, пользуюсь своим преимуществом, захватывал, подчинял, уничтожал и грабил неевропейский мир. И вот эта 500-летняя эпоха заканчивается – этот мир ломается, ломается система взаимоотношений между глобальным Западом и глобальным Югом. И все это происходит буквально у нас на глазах. И происходит это потому, что позитивный потенциал глобального западного проекта, который был предложен миру 500 с лишним лет назад, заканчивается", – отметил Эргашев.

По его словам, позитивный потенциал модели либеральной демократии, которую Запад предлагал и продвигал как высшую форму политического развития, уже не является привлекательным. То, что одно время было силой западного политического проекта, выродилось в кризис семьи, традиционных религий, а также в целом в кризис обществ, где балом правит идеология морального релятивизма и полного приоритета личности над интересами общества.

Эксперт отмечает, что в мире уже есть опыт того, что модель либеральной демократии не является единственно приемлемой и возможной. Существуют различные форматы демократии. Поэтому представлять, что западный тип либеральной демократии является идеальным вариантом, к которому все должны прийти, – ошибка. У западной модели очень много негативных сторон, которые явно видны и понятны всем незападным странам, считает собеседник.

"В качестве примера можно вспомнить как во время Примаковских чтений, которые прошли буквально месяц назад, президент Уганды Мусавене отметил, что стране нужна помощь России в реализации образовательных реформ. Правительство Уганды не хочет, чтобы этими реформами занимались западные страны, потому что понятно, что они принесут в систему образования идеологию гомосексуализма, продвижения ценностей ЛГБТ, которая противоречит традиционным ценностям страны. И такой позиции придерживается весь глобальный Юг и Восток, который во многом сейчас противостоит Западу", – рассказал Эргашев.

Во-вторых, не все в порядке и с идеей рыночной экономики, о преимуществах которой говорят все эти 500 лет. Моделей рыночной экономики тоже может быть очень много вариантов. Нет единой модели – это один из главных выводов, к которому во второй половине 20 и в начале 21 века приходит большинство исследователей.

"В настоящее время рыночная экономика постепенно вырождается. Углубляется кризис экономики ссудного капитала. Так, в 2022 году объем деривативов составлял более 20 триллионов долларов. Это пустые бумажки, которые финансовые структуры лепят и передают друг другу на основе небольшого количества договоров на реальную поставку реальных товаров. На самом деле это огромная сумма ничем не обеспеченных денег", – рассказал эксперт.

По его словам, в условиях господства банковского финансового капитала отсутствуют стимулы для инвестирования в реальный сектор, это отчетливо можно увидеть на примере Соединенных Штатов и Англии. Деньги, которые выделяются государством на стимулирование развития, идут не на строительство заводов и фабрик, а на покупку казначейских облигаций и других финансовых инструментов. Они никак не идут на индустриализацию.

Таким образом, большинство крупных экономик Запада, где когда-то началась индустриальная революция эпохи Нового времени, что сделало его глобальным лидером, сегодня идут дорогой деиндустриализации. В той же Англии, которая когда-то была пионером в этой области, сейчас 70% с лишним всей экономики занимает сектор услуг. Те же самые процессы идут и в США, отмечает эксперт.

Но при этом процесс индустриализации как раз сейчас активно идет в незападном мире. По мнению эксперта, именно там будет развернуто реальное развитие индустриализации и инноваций в ближайшие, как минимум, 100-200 лет.

"Все это напрямую относится и к Узбекистану, а также ко всем малым и средним странам мира, которые по большому счету и формируют глобальный Юг и глобальный Восток. Это страны, которые не обладают ядерным потенциалом и огромным размером экономик, но именно они во многом определяют то, куда будет идти мир в новых условиях. Поэтому анализ тех изменений, которые происходят в мире, всегда нужно рассматривать с точки зрения перспектив развития нашей страны, как одной из средних стран по территории, численности населения, экономическому потенциалу в мире. Важно понимать, куда мы идем в рамках этих очень глубоких процессов", – заметил Эргашев.

По его словам, нужно выработать новое понимание того, как в условиях разрушения однополярного мира во главе с глобальным гегемоном в лице Соединенных Штатов и прихода ему на смену многополярного мира с отдельными макрорегионами выстраивать свою внутреннюю и внешнюю политику таким странам, как Узбекистан.

"По расчетам, которые сейчас делают специалисты, к середине 21 века окончательно сформируется многополярная система с четырьмя центрами силы, которые сформируют свои валютные зоны и военно-политические блоки. Это будут Америка со своими союзниками, КНР, Россия и Индия. У этих стран разные размеры экономик, потенциал военной мощи, уровень технологического развития. В каких-то вопросах они опережают, в чем-то отстают друг от друга, но в целом совокупная мощь различных факторов говорит о том, что именно эти страны могут стать глобальными центрами силы и основой многополярного мира", – рассказал собеседник.

В этой связи нужно думать о том, как нам жить дальше, отмечает эксперт. Определенная часть стран уже вошла в те или иные блоки, экономические объединения, которые предлагают формирующиеся или уже существующие глобальные центры силы. Но есть группы стран, которые не хотели бы участвовать в военно-политических блоках. Например, в Узбекистане на законодательном уровне прописано, что страна не будет участвовать в таких организациях. И мы в этом не одиноки.

По словам Эргашева, в разных странах, прежде всего, глобального Юга, сейчас активно разворачиваются дискуссии по поводу того, какой формат может быть использован. Это может быть реанимированное и обретшее новые смыслы Движение неприсоединения, которое сейчас не имеет каких-то внятных идей относительно того, кто его участники и куда они должны двигаться. Может быть, будет создан новый формат, объединяющий средние и малые страны, не готовые к тому, чтобы стать частью тех военно-политических блоков, которые формируются или будут формироваться вокруг глобальных центров силы.

"Дискуссии на первом Диалоге аналитических центров глобального Юга, который состоялся в начале ноября нынешнего года в китайском городе Сиамень, показали, что вопросы гегемонии и нового лидерства в новом формирующемся многополярном мире, формирования новых форматов взаимодействия малых и средних стран в условиях многополярного мира – являются ключевыми на современном этапе", – сказал он.

Центр исследовательских инициатив Ma"no также занимается исследованиями в этом направлении.

"Сейчас мы готовим большой аналитический документ, в котором постараемся рассмотреть эти вопросы и предложить некоторые выводы и решения для этой глобальной дискуссии. На самом деле, это очень серьезно и нужно четко понимать, куда двигаться, в чем наше отличие и почему нам не нужно, например, вступать в те или иные объединения и блоки", – рассказал эксперт.

По мнению Эргашева, принятию взвешенных решений в этом отношении мешают старые стереотипы, которые вшиты в сознание определенной части элиты и населения.

"К сожалению, значительная часть управленческой элиты в Узбекистане до сих пор живет стереотипами о том, что Запад доминирует и будет доминировать. Это имеет очень серьезное влияние на формирование внешней политики и торговли, экономических приоритетов и принципов развития страны. В экономических и политических кругах ходят бесконечные разговоры о демократии, рыночной экономике, приватизации всего и вся, необходимости вступления в ВТО, которая в реальности сейчас мало кому нужна в мире. Гораздо более разумно говорить о более активном взаимодействии, например, с БРИКС, которая в отличие от той же ВТО является не рудиментом старой системы, а форматом новой глобальной архитектуры, формирующейся на наших глазах", – отметил он.

По мнению собеседника, ориентация на Запад и США, которые сейчас являются слабеющим гегемоном, на фоне усиления глобального Востока и Юга, является ошибкой стратегического масштаба. Экономические и политические державы первого порядка во второй половине XXI века будут представлены странами глобального Востока и Юга, начиная с Китая, России, Индии и заканчивая Бразилией, Нигерией, Индонезией, Пакистаном, Турцией и Ираном.

"Именно они будут основными локомотивами экономического и технологического развития. Политической элите каждой страны важно уже сегодня видеть новые глобальные тенденции и вовремя освобождаться от отживших стереотипов. Ошибки в понимании того, какие силы имеют перспективы стать реально движущими силами в мировой экономике и политике, а какие уже умирают и будут уходить на вторые роли, ошибки в выборе тех, с кем нам по пути, будут иметь очень серьезные стратегические последствия", – подчеркнул Эргашев.

Источник: podrobno.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434482
Теги:
Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  