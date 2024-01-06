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Россия больше не будет выдавать участников СВО другим странам

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- Светлана Лаптева
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Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 4 января 2023 u. Он размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно тексту указа, иностранные граждане, заключившие контракт с вооруженными силами РФ в период проведения СВО, могут подать документы на российский паспорт. То же самое касается и тех, кто получил в этот период из-за состояния здоровья, достижения предельного возраста службы или по истечении контракта. Гражданство также могут получить члены их семей, пишет oboz.info.

В указе определяется перечень документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением о приеме в гражданство. Так, заявителю потребуется приложить свой паспорт, контракт о прохождении службы в ВС РФ, заключенный на срок не менее одного года, а также свидетельство о смене имени или фамилии (при наличии). Помимо этого, нужно будет пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Родственники иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ, при подаче заявления должны предоставить медицинские справки, подтверждающие отсутствие потребления наркотических средств или психотропных веществ и наличия инфекционных заболеваний, опасных для окружающих. Кроме того, им потребуется приложить сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

В приложении к подписанному указу также опубликован образец семистраничного заявления о приеме в гражданство РФ проходящих службу в ВС РФ иностранцев.

Для этого потребуется следующий перечень документов:

  1. Паспорт
  2. Контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком не менее года
  3. Свидетельство о смене имени или фамилии, если таковое есть
  4. Родственникам также придется предоставить медицинские справки:

  1. подтверждающие, что заявитель не употреблял наркотики
  2. об отсутствии опасных для окружающих инфекционных болезней
  3. об отсутствии ВИЧ.

При этом, высказывается точка зрения, что закон также поможет защитить контрактников-иностранцев от правового преследования на их родине. Об этом сообщает депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждет наказание за "наемничество", разрешится. Своих граждан Россия не выдает!", - написал он в своем телеграм-канале.

В качестве примера, парламентарий приводит случай, когда 20-летнего контрактника из Узбекистана задержала полиция. Он приехал отдохнуть в Москву. Однако, как выяснилось, был объявлен в розыск властями Узбекистана из-за участия в СВО – это попадает под действие статьи уголовного кодекса страны по статье "Наемничество". По словам Хинштейна, это не единичный случай.

Собственных же граждан Россия по запросу правоохранительных органов других стран не выдает.


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URL: https://www.vb.kg/434492
Теги:
Россия, гражданство
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