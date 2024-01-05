В Бишкеке налетчики ворвались в офис с оружием и забрали 425,4 тысяч сомов

Оперативниками ГУВД города Бишкек задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения, сообщает пресс-служба столичной милиции.

По данным пресс-службы, 3 декабря 2023 года в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин С.А с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в одном из офисных помещений по улице Абдурахманова, угрожая пистолетом неизвестной марки, завладели из кассы денежными средствами в сумме 425 тысяч 390 сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

"По данному факту Следственной службой УВД Первомайского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий оперативники ГУВД Бишкека и УВД Первомайского района столицы, вышли на след предполагаемых преступников, которые были задержаны при силовой поддержки бойцов спецназа ГУВД и доставлены в следственную службу районного управления. Ими оказались гражданин Н.К., 1996 года рождения установлено что состоит на учете как активный член ОПГ, К.А., 2001 года рождения и Ж.Б., 1992 года рождения. Ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных фактов преступлений. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Расследование уголовного дела продолжается".