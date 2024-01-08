Пленка жизни: События и люди в объективе фотографа Алексея Осокина (фото)

В Оше многие знают Алексея Осокина как профессионального фотографа, а молодое поколение журналистов называет его "Дядь Леш". Казалось бы, что Алексей Иванович "родился" с фотоаппаратом в руках. Однако, прежде чем стать профессионалом, он прошел долгий и интересный путь.

Его объектив запечатлел множество разнообразных событий и людей различного масштаба. В данном материале дядь Леш расскажет о своем пути и о том, как рождаются лучшие фотокадры:

Первый удачный клик под одиноким кедром

Мой дядя был фотокорреспондентом. В 6 классе он подарил мне любительский фотоаппарат, и я начал фотографировать, а затем и проявлять снимки. В библиотеке нашел книгу "25 уроков фотографии", которая стала моим первым учителем. После 7 класса я оказался на Телецком озере, где на турбазе в середине лагеря я запечатлел одинокий кедр, создав удачный кадр.

Студенческий иронический поворот: Девочки, Фрунзе и жизнь в Оше

Родом я из Чимкента (ныне Шымкент) в Казахстане. После четвертого класса мы переехали в Сибирь. После восьмого класса поступил в Семипалатинский топографический техникум. После окончания учебы перед нами был выбор места для продолжения учебы. Мой друг и я выбрали город Свободный. Однако, нас вызвали и предложили город Фрунзе. Это было для нас романтично. Но наши одногруппницы также решили поступить во Фрунзе, и мы решили уступить девочкам и уехали в Ош. После учебы друг вернулся в Россию, а я остался.

Суровые холода и теплые воспоминания

Осенью наступило время службы в армии. Хотя изначально меня распределили в Одесский округ, в призывном пункте меня перераспределили в Северную часть Тюменской области. Это были края, где князь Александр Меньшиков отбывал ссылку. Здесь, в середине июня, два года подряд, с интервалом в три дня, выпадал снег. Зимой 40-градусные морозы были обычным явлением.

Фотоаппарат стал моим средством выражения

По возвращении через Новосибирск, где жили мои родственники, я узнал об институте, занимающегося нефтеразведкой. Академгородок, где располагался институт, был чудесным местом. Здесь строители не срубали деревья, и город казался частью леса. Мне предложили отучиться в Новосибирском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. И хотя мне пророчили перспективное будущее, все же вернулся в Ош. Работал топографом по распределению. Затем ушел на строительство микрорайона ХБК, где занимал должность геодезиста. Наш начальник Ян Фишер в последующем стал министром промышленности строительных материалов Киргизской ССР. Позднее я перешел в областную архитектуру. Где бы я ни находился и чем бы ни занимался, всегда носил с собой свой фотоаппарат.

Жизнь, остановленная в кадрах фотографа-репортёра

В середине 70-х годов я начал предоставлять свои снимки газете "Ленинский путь". Мой стиль фотосъемки склонялся скорее к репортажному, чем постановочному. Однажды ко мне в гости заглянула журналистка Тамара Слащева, работавшая в "Комсомольце Киргизии". Ей понравились мои работы и унесла несколько из них. Эти снимки были сделаны, когда я гостил у геологов, и на базе находились собаки разных пород, лающие на проходящих яков. Я запечатлел этот момент, который оказался весьма зрелищным, а также схватку собак между собой.

Также на турбазе произошла потасовка между собаками. Хозяева, реагируя на инцидент, метнули четвероногих в реку, но те отряхнулись и вновь принялись за драку. После нескольких попыток хозяевам удалось уладить конфликт. Один из хозяев поместил своего фокстерьера в рюкзак, завязал шарф вокруг его шеи, чтобы избежать простуды. И в таком виде я сделал несколько снимков. Тамара Слащева разместила эти фото в рубрике "Придумай комментарий к фото" и снимок получил приз зрительских симпатий. Это стало отправной точкой моего участия в различных конкурсах, где я начал завоевывать призовые места.

В поисках идеала

Для меня важно сохранять разницу между постановочными и живыми кадрами. Иногда, даже если изначально кажется, что кадр неудачен, со временем происходит переоценка.

Вспоминая события июня 2010 года, я осознаю, насколько тяжело было физически и морально. В тот момент, возможно, я не осознавал масштабов происходящего. Несмотря на некоторые словесные угрозы, физической агрессии в мою сторону не проявилось. Я старался фиксировать события так, чтобы сохранить их достоинство, соблюдая этические нормы и выбирая моменты. Я не снимал всё подряд, стремясь передать реальность, сохраняя баланс между преувеличением и приуменьшением. Центральная сюжетная линия и выбор момента играют важную роль в создании фотографии.

На грани событий

Самое сложное в нашей профессии - оказаться в нужном месте в нужное время и увидеть важный момент, особенно в форс-мажорных случаях. В этом должен быть элемент удачи, везения и чутья. С течением времени развивается способность чувствовать, когда наступает момент для хорошего кадра. Иногда на официальных встречах с ограниченным временем приходится снимать все подряд, не успевая выждать тот самый момент.

Как минуты трудности становятся визуальной ценностью

Бывают минуты разочарования, когда после съемок не находишь хороших кадров. Но если удается запечатлеть один единственный момент, способный рассказать многое, это приносит огромное удовлетворение. Иногда кадры с точки зрения истории со временем обретают ценность, даже если изначально казалось, что на них происходит нечто обыденное.

Эмоциональные переплетения: Когда природа становится частью фотоистории

Важно заметить, что репортажные снимки, зафиксированные в ходе событий, приобретают особую ценность. Я был в селе Нура Алайского района после землетрясения, где снимал лишь самые важные моменты, создавая репортажные фотографии. Протокольные съемки обычно осуществляют представители правоохранительных органов по определенным правилам.

Некоторые съемки были осуществлены в сложных погодных условиях, например, во время траурного митинга под дождем. В таких моментах приходится проявлять выдержку и находить возможности для сохранения эффективности работы. Важно передавать не только события, но и эмоции и иногда природа становится символом сопереживания.

Опыт, трудности и бесконечные возможности

Вспоминаю случай, когда десять лет назад отправился в Бишкек за новым фотообъективом. Проезжая Токтогульское водохранилище, упустил возможность запечатлеть невероятный небесный пейзаж. Некоторые моменты, упущенные из-за технических недочетов, остаются в памяти как уроки. Но в целом, несмотря на трудности, каждый кадр - это новая возможность рассказать историю.

Такова наша профессия - охота за уникальными моментами, где каждый кадр может стать визуальной историей.