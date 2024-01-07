Гороскоп на 2024 год по знакам зодиака от Андрея Рязанцева

Зелёный Деревянный Дракон - символ 2024 года. Он сменит Чёрного Водяного Кролика 10 февраля 2024 года. 2024 год – время создания нового и благополучного развития. Меняются цвет и стихия. И 2022, и 2023 годы проходили под стихией воды, и чёрного цвета. Что символизирует тёмные времена перед рассветом и новым развитием. Жизненная энергия 2024 года очень сильная. Зелёный цвет символизирует жизнь, а стихия года – Дерево – символ роста и развития, благополучия и процветания.

Овен – практически вся первая половина года пройдёт под знаком финансов. Приходить они будут из самых разных источников и важно ими грамотно распорядиться. В январе, феврале и марте можно рассчитывать на подарки и стечение обстоятельств. В апреле и мае подвернётся хорошая работа, либо подработка, что также пополнит казну Часть средств стоит направить на здоровье, отдых, спорт. До лета важно привести себя в форму, поскольку уже с июня в череде поездок и встреч, вам будет не до отдыха. В июне и июле начнёт меняться круг общения, появятся новые хобби, деловые проекты, но держите ухо востро и меньше сплетничайте. В августе и сентябре остудите свой пыл. От споров до конфликтов будет один шаг. Амурные приключения в ноябре и декабре существенно улучшат личную жизнь, открывая новую страницу отношений.

Телец – с приятных встреч и возобновления отношений, как деловых и дружеских, так и амурных начнётся год. Долгожданные встречи дадут старт новому витку личных отношений и деловому сотрудничеству. Проявляйте инициативу в январе и марте. Ваши инициатива и положит старт важному общению. Созданные до мая деловые связи сыграют большую роль во второй половине года, поскольку от общения и слов предстоит перейти к делам, построению карьеры, а связи сыграют ключевую роль. У вас появится шанс существенно увеличить доходы, вовремя подсуетившись в июле, ноябре и декабре. В июне воздержитесь от споров с коллегами, а также от сцен ревности в амурных отношениях. Всё это только запутает ситуацию. В августе и сентябре возьмите тайм аут. Вам понадобится восстановить силы и здоровье, дабы продолжить карьерное развитие.

Близнецы – неторопливое течение жизни в январе, феврале и первой половине весны даст возможность поправить здоровье, восстановить силы и, не спеша развивать общение с влиятельными людьми. Благодаря хорошим рекомендациям вы познакомитесь с людьми, которые посодействуют карьерному продвижению, получение необходимых документов и виз. Уже в мае вы достигнете важных целей и воодушевитесь н покорении новых высот. Динамичная жизнь начнётся уже с июня. Вы чаще будете бывать на людях, Возможны как сугубо деловые встречи, так и амурные приключения. Но вместе с полезным и приятным общением в вашу жизнь ворвутся интриги и сплетни. В июле и августе во многом от вшей реакции будет зависеть продолжение зарождающихся споров и скандалов. Вовремя повернув ход событий в спокойное русло, вы в начале осени поправите финансовое положение, а в ноябре и декабре услышите долгожданные слова от любимого человека. Возможны дальние поездки и заключение контактов на 2025 год.

Рак – круг общения продолжит расширяться в первой половине года, и новые знакомые, каждый по-своему будут менять вашу жизнь. С новыми друзьями вы обретёте хобби, которые позволят осуществить давние мечты. Благодаря увлечениям станет богаче и интереснее личная жизнь, что спасёт давние узы брака, либо позволит обрести любовь, если сердце ещё свободно Созданные деловые союзы позволят воплотить в жизнь амбициозные планы Так время и пролетит до конца мая в поездках, обсуждениях, презентациях и свиданиях. В июне на первое место встанет карьера, взаимодействие с руководством и госорганами. Вторая половина года – время самоутверждения в карьере, работы с документами, пополнения казны. В конце июня и в июле поездки уже окажутся обременительными, но сделки с недвижимостью, инвестиции в своё дело или ремонт дома окажутся своевременными. В августе обратите внимание на здоровье. Оно вам понадобится осенью для достижения новых успехов в карьере и приумножении доходов.

Лев – начало года пройдёт в заботах о карьере и неустанном труде, но и предпринятые шаги обеспечат вас доходами на ближайшие годы. В январе, февраля и марте благодаря вашим амбициям и расторопности, вы сможете занять новую должность, а самое главное, увеличить доходы. Важно уделить время получению документов и оформлению виз. Уже в апреле могут состояться неожиданные дальние поездки. В мае совершив очередные трудовые подвиги, вы с июня переключите внимание на общение. Большую роль в вашей жизни начнут играть коллеги по работе и различные знакомые, как давние, так и новые. С их подачи в вашей жизни появятся поездки и общение. Летний вояж стоит наметить на июнь или июль, но постарайтесь не сорить деньгами. Пополнив казну весной, вы можете спустить деньги непонятно на что. Во второй половине осени предстоит кардинально пересмотреть круг общения, избавившись от интриганов. Предстоит серьёзный разговор и с любимым человеком, дабы оставить обиды в прошлом и преодолеть кризис в общении.

Дева – предстоит провести немало поездок, деловых и дружеских встреч, различных презентаций в первой половине года Обмениваясь знаниями, вы расширите свой кругозор, обзаведётесь полезными знакомствами. Импульс получат амурные отношения, если вы не станете откладывать важный разговор на вторую половину год. В январе и марте восстановятся давнее сотрудничество, подвернётся случай устроить поездку о которой вы давно мечтали. О своих чувствах и намерениях любимому человеку лучше всего поведать в феврале и марте. С июня ритм жизни поменяется. Предстоит на деле применять полученные знания и задействовать знакомства. Начнётся постепенный карьерный рост и увеличение доходов, которые станут наиболее заметными в октябре, ноябре и декодере. В июле воздержитесь от споров, даже если ваше самолюбие будет задето, а в августе и начале осени не торопитесь с покупками, инвестициями, Отложите их на ноябрь и декабрь.

Весы – приложите в первой половине года усилия для пополнения казны и решения финансовых вопросов. Вам будет под силу увеличить доходы благодаря смене работы в январе и марте, либо созданию дополнительных источников доходов. А в апреле и мае вам удастся совершить удачные покупки, финансовые вложения. Стоит в это время позаботиться о своём здоровье. Во второй половине года ожидается много поездок, общения, амурных приключений и вы должны быть в хорошей форме, дабы выдержать насыщенный ритм жизни и предотвратить недомогание в июне. В августе и сентябре воздержитесь от незапланированных трат. Потеряв голову от предыдущих успехов, вы чересчур легкомысленно можете растратить сбережения. В июле увлекательно сложатся поездки. Благодаря смене обстановки вы по-иному посмотрите на жизнь, что повлияет на круг общения и расстановку приоритетов. В последние месяцы года вы продолжите преобразования в общении, что поможет в самореализации. Предстоит многому учиться для достижения новых успехов в последующие годы.

Скорпион – год начнётся с развития деловых отношений, а также амурных знакомств, судьбоносных разговоров, решающих судьбу личной жизни. В январе, феврале и марте возможны встречи с давними знакомыми, которые вернут шанс для реализации давних планов, удастся побывать на значимом мероприятии. Представиться возможность и для разрешения давних споров. В апреле и мае ваш круг общения претерпит изменения. Возможно вы услышите и неприятную критику, но она пойдёт на пользу, воодушевив на покорение новых высот. Вторая половина года пройдёт под знаком денег. В июне, августе и сентябре предстоит учиться жить по средствам, рационально используя ресурсы. Благодаря усвоенным урокам в октябре, ноябре и декабре вы сможете существенно увеличить доходы и сделать стоящие приобретения, в том числе и недвижимости.

Стрелец - в первые месяцы года придётся изрядно потрудиться, дабы улучшить профессиональные положение и увеличить доходы. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке, а потому на лёгкие доходы рассчитывать не придётся, но трудолюбие и упорство будут оценены по достоинству. На незапланированные доходы и подарки можно рассчитывать в марте. Добившись стабильности в доходах до июня, вторую половину года предстоит провести в поездках, получении знаний, общении и амурных приключениях. В июне только постарайтесь не терять головы от обилия знакомств. Ветреность может испортить отношения. В августе и сентябре позаботьтесь о здоровье. Возможно обострение хронических заболеваний. В октябре и ноябре деловые знакомств и участие в бизнес мероприятиях откроют возможности для новых проектов. Декабрь исполнит давние желания и поспособствуют созданию семьи.

Козерог – принимайте приглашения на вечеринки и различные мероприятия, устраивайте личную жизнь, удивляйте детей и любимого человека ромбообразным досугом в первой половине года. В январе и феврале удастся воплотить давние мечты как свои так и близких людей. Возможно возобновление давней дружбы, встречи с родственниками с которыми давненько не общались. Не будет отставать и карьера. Появится возможность пополнить багаж знаний, заинтересовать возникшими идеями. В январе, марте и мае часто предстоит бывать в поездках. Во второй половине года существенно прибавится работы, а также домашних хлопот. Предстоит браться за новые дела, менять работу, приступать к строительству или ремонту. От поездок в июне от поездок придётся отказаться в последний момент, а в августе и сентябре руководство озадачит срочными поручениями. Зато ваши хлопоты увенчаются успехом, и к концу осени вы сможете ощутить существенное пополнение казны, что позволит сделать много полезных приобретений в декабре.

Водолей – практически весь январь пройдёт в домашних делах, общении с домочадцами, покупках, но уже в феврале динамика жизни начнёт существенно меняться. Вы ещё будете заняты домом, решением финансовых вопросов и покупками и всё это будет удачно у вас получаться, но появятся идеи, который изменят отношение к жизни, побудят к развитию, преобразованием личности. В марте и мае вы продолжите преумножать доходы, а возникшие идеи начнёте претворять в жизнь с июня. Новые знания, новый круг общения поспособствуют реализации возникших желаний в жизнь. Но летом вас подстерегают и соблазны. В июне будьте осмотрительнее с тратами денег, а в августе и сентябре воздержитесь от поспешных поездок и комментариев. Дальние поездки удачно сложатся в июле, а вторая половина осени принесёт реализацию ваших планов, что изменит вашу карьеру и личную жизнь в лучшую сторону.

Рыбы – в первой половине года вы продолжите блистать, удивлять и очаровывать. В январе, феврале и марте увлекательно сложатся поездки, в течение которых вы получите массу впечатлений, новых знаний, обретёте новых знакомства, как деловые, так и личные. Укрепиться личная жизнь. В мае вы на новом уровне реализуете свои знания, что многих удивит, а во второй половине года принесёт хорошие доходы. В июне вы можете столкнуться с завистью и незаслуженной критикой, не теряйте время на оправдания и это пройдёт. В июле удастся отдохнуть от суеты, но при этом подумать над тем, как можно увеличить доходы, решить финансовые вопросы. В августе и сентябре не разменяйтесь по мелочам, пока не время экспериментировать и тратить деньги .В октябре, ноябре и декабре удастся реализовать свои смелые планы, заработать и позволить себе то, о чём давно мечтали.