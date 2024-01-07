В Джалал-Абадской области заработала шестая по счету госаптека "Эл Аман"

В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область, 6 января 2024 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил Центр общеврачебной практики Таш-Кумыр, где совместно с вице-мэром города Талантом Мырзабековым принял участие в церемонии открытия государственной аптеки "Эл Аман". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В аптеке имеется около 1500 наименований лекарственных средств, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Население сможет их покупать дешевле на 10-15%, чем в частных аптеках. Основная цель открытия государственных аптек, это решение проблем населения, связанных с доступным лекарственным обеспечением.

Напоминаем, что в Джалал-Абадской области государственные аптеки "Эл Аман" в 2023 году были открыты в Джалал-Абадской областной клинической больнице, в Центрах общеврачебной практики Базар-Коргон, Ноокен, Кочкор-Ата и Токтогул.