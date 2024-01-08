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Китайское международное ралли "Такла-Макан-2024" стартует 20 мая

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Пятого января 2024 года в Пекине состоялась глобальная презентация авторалли "Такла-Макан - 2024" посвященное 20-летию Китайского международного ралли "Такла-Макан". Гонка пройдет с 20 мая по 1 июня и стартует в городе Кашгар. Финишируют участники гонки в городе Аксу СУАР. Участвуют три вида транспорта: легковые автомобили, мотоциклы и грузовые автомобили.

На презентации также была опубликована информация о регистрации маршрута гонки 2024 года, гонки китайского ралли "Шелковый путь", а также маршрута "Дружественный тур", который пройдет по Центральной Азии, международной гонки-кросса автомобилей и мотоциклов.

Ралли "Такла-Макан" впервые было проведено в 2005 году, и является международным соревнованием, в котором испытываются физическая выносливость человека и технические характеристики автомобиля при суровых природных условиях. С 2005 по 2023 год через ралли "Такла-Макан" осуществили свои мечты несколько поколений любителей кросс-кантри.

За последние 20 лет участники "Ралли Такла-Макан" установили множество рекордов среди национальных гонок, а сегодня оно уже является международным соревнованием.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/434515
Теги:
гонки, Китай
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