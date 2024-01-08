В Узбекистане педагог-дефектолог лечит заикание матом и угрозами

Нетрадиционная методика лечения заикания матом и криками от отечественного логопеда вызвала резонанс в социальных сетях, сообщает СМИ.

На видео, вызвавшем возмущение пользователей социальных сетей, основатель "Академии голоса" педагог-дефектолог Дилором Джаббарова проводит сеанс лечения ребенка от заикания, ругаясь матом и пугая его.

Оказалось, на видео запечатлен фрагмент семинара, который проходил в Джизаке в декабре 2023 года.

Методика педагога вызывает критику многих ее подписчиков в аккаунте Инстаграм, в то же время есть много довольных пациентов, которые благодарны Дилором за прогресс в лечении заикания.

Тем не менее, люди едины во мнении о том, что использовать ненормативную лексику и повышать голос до уровня крика неприемлемо в работе с детьми.

Сейчас ситуацию расследует детский омбудсман. Кроме того, по факту произошедшего УКД ОВД Юнусабадского района проводит доследственную проверку, которую контролирует Юнусабадская прокуратура. Дополнительная информация будет предоставлена на основании принятого решения.

Отметим, что в мае 2022 года "уникальная" методика Дилором уже обсуждалась в социальных сетях, и в открытом доступе до сих пор сохранились ролики об уроках вокала для детей, на которых Дилором, которая продвигает авторскую методику преподавания, используют различные предметы: от безобидных карандашей до зажженных палок и шампуров. Методы обучения Дилором вызывают справедливое возмущение общественности, которая считает ее действия неэффективными, непрофессиональными и опасными для детей.