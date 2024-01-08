Руководство страны выразило соболезнования семье Женишбека Бекболотова

7 января 2024 года, на 79-м году жизни, после продолжительной болезни скончался видный государственный и общественный деятель, заслуженный строитель Кыргызской Республики Жеңишбек Бекболотов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Жеңишбек Бекболотов родился 15 мая 1945 года в селе Караван Джанги-Джольского района Ошской области. В 1969 году окончил Ташкентский политехнический институт по специальности "Инженер строитель-технолог".

Жеңишбек Бекболотов прошел долгий трудовой путь на государственной службе от рядового мастера завода до члена Правительства и депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 1986 по 1990 гг. являлся Председателем Ошского исполнительного комитета Совета народных депутатов Киргизской ССР.

С 1990 по 1994 гг. избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 12-созыва, так называемого "Легендарного парламента".

С 1996 по 1999 гг. занимал должность министра водного хозяйства Кыргызской Республики.

Работал главой администрации – акимом Аксыйского района Жалал-Абадской области.

Являлся кандидатом технических наук, автором ряда изобретений и научных трудов в сфере строительства, ирригации и водопользования.

За многолетний плодотворный труд, значительные достижения в сферах строительства, сельского и водного хозяйства был отмечен рядом государственных и ведомственных наград, в том числе орденом "Дружбы народов СССР", медалью "Данк" Кыргызской Республики, почетным званием "Заслуженный строитель Киргизской ССР". Являлся лауреатом Государственной премии в области науки и техники Кыргызской Республики.

Жеңишбек Бекболотов останется в истории Кыргызстана как видный государственный и общественный деятель, внесший значительный вклад в развитие и совершенствование сфер строительства, сельского и водного хозяйства страны.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Светлая память о личности и заслугах Жеңишбека Бекболотова навсегда сохранится в наших сердцах.

С.Н. Жапаров, Н.Т. Шакиев, А.У. Жапаров, З.К. Базарбеков, Э.Ж. Осконбаев, С.С. Касмамбетов, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Б.Э. Торобаев, Э.Ж. Байсалов, Ж.К. Исаева, Н.А. Азыгалиев, Н.О. Сыдыгалиев, М.Ш. Шеримкуов, А.Ж. Жумагулов, А.С. Кадыралиев, А.Т. Сыргабаев, М.К. Укушов, А.К. Осмонов, А.Н. Исанов, М.А. Токтоболотов, А.Н. Абдибаева, Г.О. Култаева, М.К. Алиев, Б.Т. Кошматов, К.Ж.Таштаналиев, Э.У. Узакбаев, А.С. Кулбаев, Р.С. Мамыров, З.Б. Сыдыков и другие.