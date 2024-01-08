ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 16 195 нарушений ПДД

По предварительным данным за неделю на территории республики выявлено 16 195 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-196 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-208 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-32 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-754 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-2080 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-7 случаев Автохулиганство;

- 3442 случая превышения скоростного режима;

- 4 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9472 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1091 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения.