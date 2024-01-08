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Министр здравоохранения КР призвал пройти вакцинацию от COVID-19

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- Нина Ничипорова
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Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев прошел повторную вакцинацию от COVID-19. Министр получил вакцину "Синовак", которая преквалифицирована ВОЗ.

"Ситуация по COVID-19 в Кыргызстане стабильная, однако ВОЗ призывает всех носить маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания во многих странах. Я тоже сегодня получил вакцину и призываю всех кыргызстанцев проходить вакцинацию. Мы все должны осознать, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с вакциноуправляемыми инфекциями, в том числе COVID-19. Вакцинация может защитить от осложнений и значительно снизит риск заражения вирусом", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.

На сегодняшний день в Кыргызстане имеется вакцина "Синовак", переквалифицированная ВОЗ, в количестве 150.000 доз со сроком годности до июня 2024 года. Ожидается поступление вакцины "Pfizer" в количестве 20 000 доз в первом квартале 2024 г.

Как сообщили в Департаменте госсанэпидемнадзора, в стране продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости COVID-19 в республике. По данным мониторинга, еженедельно регистрируется от 2 до 6 случаев в неделю, эпидситуация расценивается как стабильная. У госпитализированных больных с острыми респираторными заболеваниями по показаниям отбираются анализы на COVID-19, по лабораторным результатам за неделю был выявлен один случай в городе Ош.

Также в случае подозрения на COVID-19 отбираются анализы на ПЦР исследования. В данное время во всех областных Центрах профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора работают ПЦР лаборатории, тест системами обеспечены.

Кстати

За период с марта 2021 г. по декабрь 2023 г. всего поступили и закуплены – 6 889 780 доз вакцин, из них: 1 548 780 доз – в рамках механизма COVAX; 2 780 200 доз – гуманитарная помощь; за счет республиканского бюджета было закуплено 2 560 800 доз вакцин производства "Синофарм". Эта вакцина была включена в экстренный список ВОЗ для использования при чрезвычайных ситуациях. Данные дозы были израсходованы в течение 2021-2022 гг. с внесением данных о вакцинированных лицах в электронный Реестр вакцинации против коронавирусной инфекции. В данной системе произведено более 3,2 млн записей и сформировано более 1,5 млн сертификатов.

Всего использовано 4 700 439 доз вакцин. На сегодняшний день во всех прививочных пунктах республики проводится вакцинация против коронавирусной инфекции вакциной "Синовак".


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URL: https://www.vb.kg/434532
Теги:
ВОЗ, COVID-19, вакцинация, Минздрав
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